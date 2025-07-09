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Индексная книга (каталог) CNews*
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АТОЛ Макс


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

АТОЛ Макс и организации, системы, технологии, персоны:

8571 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2398 1
Microsoft Windows 10 1823 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2349 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 244 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
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