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АТОЛ Макс
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8» 1
АТОЛ Макс и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8571 1
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 1
|ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2398 1
|Microsoft Windows 10 1823 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2349 1
|Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 244 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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