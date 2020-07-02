Samsung и МТС провели тестирование 5G на Galaxy S20 Ultra

Samsung Electronics и оператор МТС протестировали сети пятого поколения на коммерческом образце – флагманском смартфоне Galaxy S20 Ultra – на оборудовании базовых станций Ericsson Radio System в Москве, позволяющем реализовать технологию 5G на частотах 2G/3G/4G.

Смартфон работает одновременно в 4G и 5G на частотах 1800 МГц (2G) и 2100 МГц (3G) с помощью технологии динамического распределения частот (DSS). То есть смартфон может работать в 5G на более низких частотах, что в будущем улучшит связь на далеких расстояниях от базовых станций или внутри зданий.

В рамках тестирования ставилась задача убедиться в работоспособности смартфона Galaxy S20 Ultra на частотах 1800 МГц (2G) и 2100 МГц (3G) с якорной частотой LTE – 800 МГц – в режиме динамического распределения частот (DSS), то есть при одновременном использовании частот технологиями 4G/LTE и 5G.

В результате тестов, специалисты выяснили, что смартфон успешно регистрируется в сети 5G при одновременной работе 4G/LTE на оборудовании базовых станций Ericsson, что отображается индикацией иконки 5G и сигнальным трафиком.

Тесты подтвердили возможность использования технологии динамического распределения частот для 5G на уже доступном в России смартфоне S20 Ultra. Это значит, что при развертывании сетей пятого поколения пользователи смогут получать сервисы 5G в зонах обслуживания сопоставимых по покрытию сети LTE.

Galaxy S20 Ultra поступил в продажу в России в марте 2020 г. Смартфон поддерживает сети пятого поколения в большинстве стран, где развернуты сети 5G.

Динамическое распределение частот – технология, которая позволяет одновременно разворачивать 4G LTE и 5G сети в пределах одних и тех же частотных полос, пропорционально распределяя частоты между пользователями сетей разных поколений.

Традиционно при переходе с 2G на 3G и 4G операторы сталкивались с проблемой: им приходилось ждать, пока достаточное количество пользователей будет иметь подходящие устройства, готовые к работе в новой сети. До недавнего времени пришлось бы выделить часть частотных ресурсов 4G LTE для 5G, несмотря на то, что на сегодняшний день преобладает число пользователей 4G LTE. Это привело бы к снижению емкости существующих сетей 4G LTE.

Динамическое распределение частот решает эту проблему с помощью алгоритмов, позволяющих операторам обмениваться частотами между устройствами 4G LTE и 5G, а также постоянно оптимизировать распределение по мере перехода клиентов с 4G LTE на сеть пятого поколения. Таким образом, динамическое распределение частот облегчает переход на 5G.

Согласно решению комиссии ГКРЧ, позволено «выделить неопределенному кругу лиц для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 полосу радиочастот 24,25-24,65 ГГц, в том числе с целью создания технологических сетей связи, на территории Российской Федерации». Это первый официальный диапазон 5G для коммерческого использования.

Согласно данным компании Strategy Analytics, компания Samsung стала крупнейшим производителем смартфонов с поддержкой 5G по итогам первого квартала 2020 г. с 8,3 млн реализованных устройств. Доля южнокорейского производителя составила 34,4%.

Благодаря скорости и возможности подключения 5G, пользователи могут за считанные секунды загружать полнометражные фильмы и мгновенно передавать потоковое видео в формате 8K, совершать видеозвонки с максимальной четкостью изображения и играть в мобильные игры c насыщенной графикой без задержек. В недалеком будущем за счет характеристик 5G, в частности, высокой надежности, возможности функционирования в режиме сетевого сегментирования и минимальной задержки при передаче сигнала, можно говорить о беспилотном транспорте, доставке дронами и промышленном интернете вещей.