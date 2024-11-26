Formula V Line ICE BURG EX ARPW 6P и другие продукты: новая линейка воздушных кулеров от Formula V Line

Компания Formula V Line (ранее Formula V) представила ICE BURG EX ARPW 6P — башенный кулер, разработанный для сборщиков ПК и геймеров. Об этом CNews сообщили представители Formula V Line.

ICE BURG EX ARPW оснащен шестью тепловыми трубками, благодаря которым он отводит тепло (TDP 220 Вт). Кулер также оснащен ARGB-подсветкой, которую можно настраивать с помощью ПО от популярных материнских плат. Оснащен тихим 120 мм вентилятором (17–34 дБА). ICE BURG EX APRW, как и все остальные кулеры из новой линейки, совместим с подавляющим большинством процессорных сокетов.

Formula V Line Новая линейка воздушных кулеров от Formula V Line

ICE BURG EX APRW уже доступен в России, его рекомендованная розничная цена 2660 руб.

Помимо ICE BURG EX ARPW 6P, Formula V Line предлагает выбор кулеров для различных потребностей и конфигураций, также уже доступных в России.

Formula V Line ICE BOID 2PSDB / Formula V Line ICE BOID 2PSDA: компактные тихие и доступные башни, идеальные для компактных сборок начального уровня. РРЦ: 730/800 руб.

Formula V Line ASTRAL FRPW: решение начального уровня для повседневного использования ПК. РРЦ: 900 руб.

Formula V Line ASTRAL PLUS FRPW: более серьезный кулер для игровых систем начального уровня. РРЦ: 1810 руб.

Formula V Line ICE BURG ARPW / Formula V Line ICE BURG PLUS ARPW: охлаждение для сборок среднего уровня. РРЦ: 1870/2060 руб.