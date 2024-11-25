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В «Ситилинке» стартовали продажи комплектующих для ПК Mоntech

«Ситилинк» запускает продажи комплектующих для ПК тайваньского бренда Mоntech. Ассортимент ритейлера пополнили более 30 моделей корпусов, вентиляторов и систем водяного охлаждения. Компания Mоntech, основанная в 2016 г., производит продукцию для геймеров и обычных пользователей, которые выбирают оптимальное качество по разумной цене. Сам бренд среди своих основных ценностей отмечает доступность продукции для широкого круга людей и ее надежность, а также доверие клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Корпус ATX Mоntech King 95 Pro

Модель размера Midi-Tower, фронтальная и боковая грани прозрачные, выполнены из закаленного стекала. Спереди расположилась RGB-подсветка, два разъема USB-A 3.0, один разъем USB-C 3.1 и разъемы 3,5 мм для подключения гарнитуры. Корпус рассчитан на видеокарту длиной до 420 мм, блок питания до 190 мм и тринадцать жестких дисков – восемь накопителей на 2,5 дюйма и пять – на 3,5. Можно подключить жидкостное охлаждение или использовать предустановленное воздушное, в корпус уже встроено шесть вентиляторов – один на задней грани, два на боковой и три снизу.

Все корпуса Mоntech отличаются продуманной компоновкой, отличным охлаждением и интересным дизайном, который придется по душе как любителям ярких решений, так и приверженцам строгости и лаконичности.

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Корпус ATX Mоntech King 95 Pro

Система водяного охлаждения Mоntech HyperFlow 360

Система водяного охлаждения с разноцветной ARGB-подсветкой и тремя вентиляторами 120 мм, создающими воздушный поток объемом 76.2 cfm. Радиатор выполнен из алюминия и меди. Охлаждение работает очень тихо – громкость не превышает 29 дБ. Модель совместима с большинством современных процессоров.

Вентилятор Mоntech AX120

Комплект из трех вентиляторов 120 мм со скоростью вращения от 800 до 1,6 тыс. об/мин. Они создают практически бесшумный (до 27 дБ) воздушный поток объемом 59 cfm. Модель также оснащена ARGB-подсветкой.

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Облачные тренды

Cтоимость корпуса ATX Mоntech King 95 Pro на старте продаж составляет 20,86 тыс. руб.

Cтоимость системы водяного охлаждения MоntechHyperFlow 360 на старте продаж составляет 13,45 тыс. руб.

Стоимость комплекта из трех вентиляторов MоntechAX120 на старте продаж составляет 5,27 тыс. руб.

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