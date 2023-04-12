Palit представила видеокарты GeForce RTX 4070 серий GamingPro, JetStream и Dual

Palit Microsystems представила видеокарты серии GeForce RTX 4070.

Palit предлагает разнообразные модели для удовлетворения потребностей различных потребителей – от GamingPro с тремя вентиляторами с индустриальным дизайном и ARGB-подсветкой и ориентированных на производительность JetStream с черным оформлением до классических моделей Dual с двумя вентиляторами.

Графическая карта GeForce RTX 4070 GamingPro, сочетающая металлический черный и серебристо-серый цвета со стильной ARGB-подсветкой, представляет собой модель с индустриальным дизайном для продвинутых геймеров, которым требуются стиль и функциональность.

GamingPro оснащена улучшенной системой охлаждения. Вентиляторы Gale Hunter Fan обеспечивают эффективность теплоотвода. Пластины радиатора Y Formula, отформованные с углами поворота, увеличивают площадь контакта и обеспечивают более плавный поток воздуха через радиатор.

Металлическая задняя панель с вырезами на основе золотого сечения обеспечивает не только максимальную эффективность вентиляции, но и дополнительную жесткость конструкции.

Пользователи могут загрузить 3D-файлы накладки на кожух системы охлаждения GamingPro с веб-сайта Palit, чтобы раскрасить ее или создать на ней дополнительные элементы. Благодаря особой конструкции системы охлаждения, пользователи могут легко открутить 4 винта на кожухе и добавить накладку со своим дизайном, чтобы продемонстрировать свое творчество.

В отличие от GamingPro в современном дизайне JetStream имеет более скромный внешний вид. Модель с оформлением в угольно-черном цвете с геометрическими узорами демонстрирует дизайн, ориентированный на производительность, которая является основой для максимального комфорта в любых играх и приложениях для творчества.

Отсутствие яркой мигающей подсветки в JetStream раскрывает философию «меньше значит больше». Этот подход ориентирован на пользователей, которые предпочитают функциональность форме или не используют подсветку в своих ПК.

В скромном дизайне JetStream скрыто настоящее чудо инженерной мысли, обеспечивающее безупречное тепловое решение и низкий уровень шума в нагрузке.

Чтобы реализовать превосходные аэродинамические характеристики, система охлаждения Gale Hunter Fan обеспечивает концентрированный и равномерный поток воздуха. Система охлаждения с использованием сверхширокого медного основания эффективно отводит тепло от графического процессора и чипов видеопамяти, обеспечивая стабильно низкие температуры в любой нагрузке. Модель также имеет металлическую заднюю панель с вырезами золотого сечения для максимально эффективной вентиляции и обеспечения дополнительной жесткости.

Чтобы предложить еще более компактное решение, Palit выпускает GeForce RTX 4070 серии Dual. Видеокарты с двухтональным цветовым оформлением имеют гладкое черное покрытие. Благодаря двум большим 95-мм вентиляторам и отверстиям повышенной площади на задней панели Palit GeForce RTX 4070 серии Dual обеспечивает конкурентоспособные эффективность охлаждения и акустические характеристики. Тонкая RGB-подсветка на задней панели также добавляет компьютеру визуальный стиль, не отвлекая при этом слишком много внимания.

В свете положительных отзывов от проекта «Автор» для серии GamingPro, теперь поддержка включена и для Palit GeForce RTX 4070 серии Dual. Пользователи могут загрузить 3D-файлы накладки на кожух системы охлаждения с веб-сайта Palit, чтобы раскрасить ее или создать на ней дополнительные элементы, и так же просто прикрепить напечатанную на 3D-принтере накладку к кожуху.