На рынок выходит российский бренд 4FAN

Российский бренд игровых компьютерных комплектующих для геймеров 4FAN объявляет о своем выходе на рынок. В продажу поступила линейка игровых компьютерных корпусов, в дальнейшем бренд будет расширять перечень доступной продукции. В экосистему товаров планируется добавить клавиатуры, компьютерные мышки и аксессуары, чтобы пользователи могли собирать полные игровые комплекты. Об этом CNews сообщили представители 4FAN.

Основанный в 2024 г, бренд 4FAN предлагает российским геймерам и недорогие игровые комплектующие. На данный момент ассортимент 4FAN представлен линейкой из трех игровых компьютерных корпусов. Каждый корпус оснащен кулерами для охлаждения и настраиваемой aRGB-подсветкой.

4FAN ARBORIX — игровой компьютерный корпус E-ATX

4FAN 4FAN ARBORIX

4FAN ARBORIX представлен в форм-факторе E-ATX. Корпус изготовлен из 0,8-мм стали, закаленного стекла и пластика. Дизайн с открытой передней панелью обеспечивает продуваемость. Модель доступна в черном цвете.

Сетчатая передняя панель создает оптимальные условия для воздухообмена. Боковое стекло на шарнирах позволяет быстро устанавливать или менять компоненты. Любители высоких нагрузок и максимального разгона оценят четыре встроенных кулера и возможность установки водяного охлаждения. Корпус подходит для последних моделей видеокарт.

4FAN INDIGON — игровой компьютерный корпус M-ATX

4FAN 4FAN INDIGON

4FAN INDIGON выполнен в формате M-ATX. В качестве материалов используются 0,5-мм сталь, закаленное стекло и пластик. Корпус доступен в черном и белом цвете.

Открытая продуваемая передняя панель и пять встроенных кулеров обеспечивают охлаждение даже при максимальных нагрузках. Несмотря на свою миниатюрность, 4FAN INDIGON обладает достаточной вместимостью для всех необходимых компонентов, а также поддерживает установку водяного охлаждения.

4FAN ZULIAN — игровой компьютерный корпус ATX

4FAN 4FAN ZULIAN

4FAN ZULIAN изготовлен в формате ATX. Выполнен из 0,6-мм стали, закаленного стекла и пластика. На выбор доступны модели в черном и белом цвете.

Дизайн передней панели и четыре встроенных кулера обеспечивают продуваемость, поддерживая оптимальный температурный режим для оборудования. Боковое стекло на шарнирах облегчает доступ к внутренним компонентам, а съемный сетчатый пылевой фильтр на магнитах помогает поддерживать чистоту внутри корпуса. Есть поддержка водяного охлаждения и нижнее крепление для блока питания.

Все кулеры в корпусах 4FAN имеют подключение Chain Link, что позволяет управлять подсветкой через кнопку на панели IO. Модели работают на скорости 1200-1400 оборотов в минуту, при этом громкость не превышает 20 дБ – в закрытом корпусе кулеры практически бесшумны. Также в каждом корпусе предусмотрено пространство под скрытую укладку кабелей и место под установку высоких «башен» и длинных видеокарт.

Стоимость товаров начинается от 4199 руб.