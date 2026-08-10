Индексная книга (каталог) CNews*
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Foxline
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.08.2026
|«М.Видео»: спрос на комплектующие для ПК вырос в 15 раз с начала 2026 года 1
|23.08.2010
|В цветные газетные дисплеи вкладывают миллиарды 1
|23.08.2010
|В производство цветных газетных дисплеев инвестируют $2 млрд 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Foxline и организации, системы, технологии, персоны:
|Qualcomm MEMS Technologies 3 2
|Qualcomm Technologies 1974 2
|Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 424 1
|Central Taiwan Science Park - Центральный Тайваньский научный парк - Центральный технопарк Тайваня - Тайваньский научно-индустриальный парк 8 2
|Китай - Тайвань 4247 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 2
|Россия - РФ - Российская федерация 166226 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.