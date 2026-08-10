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Индексная книга (каталог) CNews*
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Foxline

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.08.2026 «М.Видео»: спрос на комплектующие для ПК вырос в 15 раз с начала 2026 года 1
23.08.2010 В цветные газетные дисплеи вкладывают миллиарды 1
23.08.2010 В производство цветных газетных дисплеев инвестируют $2 млрд 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Foxline и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm MEMS Technologies 3 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 424 1
Central Taiwan Science Park - Центральный Тайваньский научный парк - Центральный технопарк Тайваня - Тайваньский научно-индустриальный парк 8 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13061 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13251 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8516 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2568 1
Foxline - SolLink 2 2
Китай - Тайвань 4247 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 2
Россия - РФ - Российская федерация 166226 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18153 2
DigiTimes - Издание 1331 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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