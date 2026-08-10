Россияне вернулись в 90-е. Все помешались на самостоятельной сборке ПК. «Железо» в магазинах разлетается как пирожки

В России спрос на комплектующие для ПК всего за полгода вырос в 15 раз. Жители страны стали отдавать предпочтение самостоятельной сборке компьютеров покупке готовых решений. Это позволяет держать баланс между производительностью и ценой компьютера. Самостоятельная сборка ПК была на пике популярности в конце 1990-х и начале 2000-х.

Кручу-верчу, собрать ПК хочу

В России резко вырос спрос на комплектующие да персональных компьютеров. В июне 2026 г. «железо» продавалось в 15 раз активнее, нежели в январе 2026 г., сообщили CNews представители «М.Видео».

По данным ритейлера, россияне скупают эти компоненты с целью самостоятельной сборки ПК, и активнее всего они занимались ею весной 2026 г. Например, в апреле продажи превысили январский уровень почти в 25 раз, а в мае – почти в 19 раз. В последний раз самостоятельная сборка ПК была на пике популярности в России в конце 1990-х и начале 2000-х, когда в стране еще было такого большого числа компаний, торгующих готовыми сборками, как есть сейчас.

Причина тут в первую очередь заключается в свободе выбора – при самостоятельной сборке можно лично подобрать буквально каждый компонент системного блока и уповать на профессионализм компаний, занимающихся готовыми сборками. «Покупатели стремятся самостоятельно определить баланс между производительностью и стоимостью системы. Одни выбирают доступные и проверенные платформы, другие собирают производительные игровые компьютеры с видеокартами RTX 5070 Ti и RTX 5080, процессорами Ryzen X3D и жидкостным охлаждением. Общим остается желание получить сбалансированную конфигурацию с запасом производительности и возможностью дальнейшего обновления», – сказал CNews руководитель категории «Компьютерные комплектующие» в «М.Видео» Федор Павленко.

FreePik При должном опыте сборка ПК становится простым м понятным процессом. Но любая ошибка может стоить немалых денег

Все это происходит на фоне фееричного обвала российского рынка ноутбуков. Жители страны настолько не хотят тратить деньги на новый мобильный ПК, что в первом полугодии 2026 г. их продажи упали сразу на 20% год к году. Основных возможных причин две – рост цен и изгнание многих брендов ( Acer, Asus, HP, IBM, Samsung и многие другие) из параллельного импорта.

Россияне к чему-то готовятся?

Наиболее активно комплектующие для своих компьютеров в первой половине 2026 г. россияне покупали в период с апреля по июнь. За эти три месяца было куплено свыше 80% «железа», приобретенного в стране за всю первую половину 2026 г. – на первый квартал пришлись оставшиеся 20%.

По мнению экспертов «М.Видео», основная причина столь резкого скачка интереса россиян к самостоятельным сборке и апгрейду ПК – это подготовка к осенним событиям. Почти каждый год именно осенью выходят самые ожидаемые видеоигры, и с каждым разом их системные требования становятся все более высокими.

Притом покупатели часто не ограничиваются заменой какого-нибудь одного компонента ПК – SSD, CPU, графического ускорителя и пр. «Одновременно с видеокартами растет интерес к процессорам, оперативной памяти, материнским платам, блокам питания, корпусам и охлаждению», – сообщили CNews представители «М.Видео». В компании отметили, что такое поведение покупателей «указывает на распространение комплексных сборок, при которых пользователь самостоятельно подбирает конфигурацию под игры, работу с графикой, создание контента и другие ресурсоемкие задачи».

Все нужное

Если рассматривать ключевые комплектующие по отдельности, то спрос на видеокарты с января по июнь 2026 г. вырос более чем в 19 раз. А апреле продажи были в 34 раза выше, чем в январе.

Активнее всего покупали видеокарты Nvidia GeForce RTX серии 5000. Самые популярные в России модели – это Gigabyte GeForce RTX 5060 Eagle OC 8 ГБ. MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC 16 ГБ и Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC 16 ГБ, а также Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC SFF 16 ГБ и MSI GeForce RTX 5060 Ti Shadow 2X OC Plus 16 ГБ. Как показывает практика, видеокарты AMD Radeon, даже современные, россиян не очень интересуют, равно как и Nvidia GeForce предыдущих поколений.

Продажи оперативной памяти увеличились в 12 раз, притом россияне хотят видеть в своем ПК только современную ОЗУ DDR5. Самый востребованный комплект – Netac Shadow DDR5-6000 на 32 ГБ, за ним идут отдельные модули Netac Shadow III DDR5-6000 16 ГБ и набор Netac Shadow DDR5 64 ГБ.

Рекорд роста спроса принадлежит центральным процессорам – за отчетный период их продажи взлетели в 61,7 раза. А в апреле 2026 г. по сравнению с январем – и вовсе в 139 раз. Притом если в сегменте видеокарт продукция AMD мало кого интересует, то здесь компания занимает все призовые места. Лидером продаж стал чип Ryzen 7 5700X, на втором и третьем местах – разные версии CPU Ryzen 7 9800X3D, а топ-5 закрывают Ryzen 5 5600 и Ryzen 7 7800X3D.

Процессорам нужно охлаждение, и жидкостные системы стали продаваться в 19 раз активнее. Основной спрос в этой категории сформировали модели бренда Arctic, но также есть интерес к продукции Sama и Asus.

Продажи воздушных систем охлаждения и вентиляторов выросли в 2,5 раза за полгода. В лидерах – бренды ID-Cooling, DeepCool и Arctic

С января по июнь 2026 г. продажи материнских плат выросли в 4,7 раза – чаще всего россияне покупали модели тайваньских компаний Asus, MSI и Gigabyte. Продажи блоков питания за то же время увеличились в 3,2 раза – здесь в лидерах Thermalright, MSI, Asus и FSP.

Наименьший рост продаж зафиксирован в категории корпусов – они увеличились в 2,5 раза. Лидером сегмента стал премиальный корпус Asus ROG Hyperion GR701 BTF Edition, второе место занял Zalman N4 Rev.1 Black, третье – Foxline FL-BQ5.

Не все россияне покупают ультрадорогие корпуса – часть покупателей выбирают практичные базовые решения.