Россияне вернулись в 90-е. Все помешались на самостоятельной сборке ПК. «Железо» в магазинах разлетается как пирожки
В России спрос на комплектующие для ПК всего за полгода вырос в 15 раз. Жители страны стали отдавать предпочтение самостоятельной сборке компьютеров покупке готовых решений. Это позволяет держать баланс между производительностью и ценой компьютера. Самостоятельная сборка ПК была на пике популярности в конце 1990-х и начале 2000-х.
Кручу-верчу, собрать ПК хочу
В России резко вырос спрос на комплектующие да персональных компьютеров. В июне 2026 г. «железо» продавалось в 15 раз активнее, нежели в январе 2026 г., сообщили CNews представители «М.Видео».
По данным ритейлера, россияне скупают эти компоненты с целью самостоятельной сборки ПК, и активнее всего они занимались ею весной 2026 г. Например, в апреле продажи превысили январский уровень почти в 25 раз, а в мае – почти в 19 раз. В последний раз самостоятельная сборка ПК была на пике популярности в России в конце 1990-х и начале 2000-х, когда в стране еще было такого большого числа компаний, торгующих готовыми сборками, как есть сейчас.
Причина тут в первую очередь заключается в свободе выбора – при самостоятельной сборке можно лично подобрать буквально каждый компонент системного блока и уповать на профессионализм компаний, занимающихся готовыми сборками. «Покупатели стремятся самостоятельно определить баланс между производительностью и стоимостью системы. Одни выбирают доступные и проверенные платформы, другие собирают производительные игровые компьютеры с видеокартами RTX 5070 Ti и RTX 5080, процессорами Ryzen X3D и жидкостным охлаждением. Общим остается желание получить сбалансированную конфигурацию с запасом производительности и возможностью дальнейшего обновления», – сказал CNews руководитель категории «Компьютерные комплектующие» в «М.Видео» Федор Павленко.
Все это происходит на фоне фееричного обвала российского рынка ноутбуков. Жители страны настолько не хотят тратить деньги на новый мобильный ПК, что в первом полугодии 2026 г. их продажи упали сразу на 20% год к году. Основных возможных причин две – рост цен и изгнание многих брендов ( Acer, Asus, HP, IBM, Samsung и многие другие) из параллельного импорта.
Россияне к чему-то готовятся?
Наиболее активно комплектующие для своих компьютеров в первой половине 2026 г. россияне покупали в период с апреля по июнь. За эти три месяца было куплено свыше 80% «железа», приобретенного в стране за всю первую половину 2026 г. – на первый квартал пришлись оставшиеся 20%.
По мнению экспертов «М.Видео», основная причина столь резкого скачка интереса россиян к самостоятельным сборке и апгрейду ПК – это подготовка к осенним событиям. Почти каждый год именно осенью выходят самые ожидаемые видеоигры, и с каждым разом их системные требования становятся все более высокими.
Притом покупатели часто не ограничиваются заменой какого-нибудь одного компонента ПК – SSD, CPU, графического ускорителя и пр. «Одновременно с видеокартами растет интерес к процессорам, оперативной памяти, материнским платам, блокам питания, корпусам и охлаждению», – сообщили CNews представители «М.Видео». В компании отметили, что такое поведение покупателей «указывает на распространение комплексных сборок, при которых пользователь самостоятельно подбирает конфигурацию под игры, работу с графикой, создание контента и другие ресурсоемкие задачи».
Все нужное
Если рассматривать ключевые комплектующие по отдельности, то спрос на видеокарты с января по июнь 2026 г. вырос более чем в 19 раз. А апреле продажи были в 34 раза выше, чем в январе.
Активнее всего покупали видеокарты Nvidia GeForce RTX серии 5000. Самые популярные в России модели – это Gigabyte GeForce RTX 5060 Eagle OC 8 ГБ. MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC 16 ГБ и Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC 16 ГБ, а также Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC SFF 16 ГБ и MSI GeForce RTX 5060 Ti Shadow 2X OC Plus 16 ГБ. Как показывает практика, видеокарты AMD Radeon, даже современные, россиян не очень интересуют, равно как и Nvidia GeForce предыдущих поколений.
Продажи оперативной памяти увеличились в 12 раз, притом россияне хотят видеть в своем ПК только современную ОЗУ DDR5. Самый востребованный комплект – Netac Shadow DDR5-6000 на 32 ГБ, за ним идут отдельные модули Netac Shadow III DDR5-6000 16 ГБ и набор Netac Shadow DDR5 64 ГБ.
Рекорд роста спроса принадлежит центральным процессорам – за отчетный период их продажи взлетели в 61,7 раза. А в апреле 2026 г. по сравнению с январем – и вовсе в 139 раз. Притом если в сегменте видеокарт продукция AMD мало кого интересует, то здесь компания занимает все призовые места. Лидером продаж стал чип Ryzen 7 5700X, на втором и третьем местах – разные версии CPU Ryzen 7 9800X3D, а топ-5 закрывают Ryzen 5 5600 и Ryzen 7 7800X3D.
Процессорам нужно охлаждение, и жидкостные системы стали продаваться в 19 раз активнее. Основной спрос в этой категории сформировали модели бренда Arctic, но также есть интерес к продукции Sama и Asus.
Продажи воздушных систем охлаждения и вентиляторов выросли в 2,5 раза за полгода. В лидерах – бренды ID-Cooling, DeepCool и Arctic
С января по июнь 2026 г. продажи материнских плат выросли в 4,7 раза – чаще всего россияне покупали модели тайваньских компаний Asus, MSI и Gigabyte. Продажи блоков питания за то же время увеличились в 3,2 раза – здесь в лидерах Thermalright, MSI, Asus и FSP.
Наименьший рост продаж зафиксирован в категории корпусов – они увеличились в 2,5 раза. Лидером сегмента стал премиальный корпус Asus ROG Hyperion GR701 BTF Edition, второе место занял Zalman N4 Rev.1 Black, третье – Foxline FL-BQ5.
Не все россияне покупают ультрадорогие корпуса – часть покупателей выбирают практичные базовые решения.