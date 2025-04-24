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Видеокарты серии RTX 5060 Ti стали доступны для покупки в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стартовали продажи видеокарт серии RTX 5060 Ti от Nvidia. Новинки предлагают более высокую производительность в сравнении с прошлым поколением RTX 4060. Графические адаптеры поддерживают современную память типа DDR7, технологию DLSS 4 и мультикадровую генерацию, благодаря которой повышается кадровая частота в играх. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Всего в ассортименте ритейлера доступно семь моделей серии RTX 5060 Ti с 8 ГБ или 16 ГБ видеопамяти. Только с 24 по 25 апреля ограниченное количество видеокарт Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060 Ti GV-N506TEAGLE с 16 ГБ памяти доступно для предзаказа в «Ситилинке» за 31 000 руб., вместо 61 000 руб. (стоимость видеокарты на старте продаж).

Видеокарта GeForce RTX 5060 Ti работает на графическом процессоре GB206-300 и оснащена 4608 CUDA-ядрами. Максимальная тактовая частота достигает 2,57 ГГц. Видеокарта доступна в двух конфигурациях памяти: с 8 ГБ или 16 ГБ нового типа GDDR7 с 128-битной шиной и пропускной способностью до 448 ГБ/с. Энергопотребление составляет 180 Вт.

Ключевые особенности новинки — поддержка DLSS 4 и технологии многокадровой генерации, которые позволяют видеокарте генерировать до трех кадров вместо одного, значительно повышая частоту кадросмен в играх. По заявлениям Nvidia, при активации DLSS 4 производительность увеличивается в шесть раз по сравнению с RTX 3060, а по сравнению с RTX 4060 прирост составляет до 25%.

Стоимость видеокарты Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060 Ti GV-N506TEAGLE с 16 ГБ памяти по промоцене составляет 31 000 руб. вместо 61 000 руб. (стоимость видеокарты на старте продаж).

Стоимость видеокарты MSI PCI-E 5.0 RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X OC PLUS с 16 ГБ на старте продаж составит 63 600 руб.

Стоимость видеокарты Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060 Ti GV-N506TGAMING OC с 16 ГБ на старте продаж составит 63 600 руб.

Стоимость видеокарты Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060 Ti GV-N506TEAGLEOC ICE с 16 ГБ на старте продаж составит 61 900 руб.

Стоимость видеокарты Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060TI GV-N506TEAGLE OC с 16 ГБ на старте продаж составит 61 000 руб.

Стоимость видеокарты MSI PCI-E 5.0 RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS с 8 ГБ на старте продаж составит 58 500 руб.

Стоимость видеокарты Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060 Ti GV-N506TWF2OC с 16 ГБ на старте продаж составит 59 990 руб.

Стоимость видеокарты Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060 Ti GV-N506TWF2 с 16 ГБ на старте продаж составит 59 500 руб.

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