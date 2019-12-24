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Acer PM Серия мониторов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.12.2019
|Acer представила портативный монитор PM1. Цена 3
|22.10.2012
|Цифровые фотоаппараты: хиты продаж июля и августа 2012 1
|16.07.2012
|Цифровые фотоаппараты: хиты продаж мая и июня 2012 1
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Acer PM и организации, системы, технологии, персоны:
|Olympus 475 2
|Nikon 646 2
|Samsung Electronics 11035 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
|Sony 6732 2
|Canon 1438 2
|Fujifilm - Fuji Photo Film 350 2
|Acer Group - Acer Inc 2771 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1516 2
|Россия - РФ - Российская федерация 165492 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 1
|Япония 13782 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.