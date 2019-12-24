Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198099
ИКТ 15296
Организации 11724
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27015
Персоны 86364
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

Acer PM Серия мониторов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.12.2019 Acer представила портативный монитор PM1. Цена 3
22.10.2012 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж июля и августа 2012 1
16.07.2012 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж мая и июня 2012 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Acer PM и организации, системы, технологии, персоны:

Olympus 475 2
Nikon 646 2
Samsung Electronics 11035 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Sony 6732 2
Canon 1438 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 2
Acer Group - Acer Inc 2771 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1516 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14738 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26671 3
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 121 2
Аксессуары 4266 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11495 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2484 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1426 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4891 2
Фотокамеры - Скорость серийной съёмки 88 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9882 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6453 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4194 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22502 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 440 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 2
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 254 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6391 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10644 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2858 2
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 2
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 117 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10726 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13213 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3137 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3403 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5851 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13027 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11749 1
Электроника - TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 119 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6607 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 933 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 512 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7880 1
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 1
Электроника - Дисплей поворотный 31 1
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 2
Lenovo Storage - Lenovo ThinkSystem DE - SAN-массив - серия СХД 17 2
Fujifilm FinePix 107 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 1
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 1
Япония 13782 1
Дневной свет - Дневное освещение 145 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6147 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1392 1
Ergonomics - Эргономика 1748 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7463 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 316 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1884 1
Видеокамера - Видеосъёмка 717 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8594 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще