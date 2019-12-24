Acer представила портативный монитор PM1. Цена

Acer представила на российском рынке монитор PM1. Новинка предназначена для часто путешествующих пользователей, которым в поездках необходим не только ноутбук, но и дополнительный ультратонкий портативный монитор для работы и презентаций.

В числе основных особенностей PM1 — минимальная толщина корпуса, небольшой вес, IPS-экран с высоким качеством изображения, а также зарядка и подключение к ПК, ноутбукам и мобильным гаджетам при помощи кабеля USB Type-C.

Acer PM1 — сверхтонкий и легкий 15,6-дюймовый монитор для поездок и презентаций. Новинка выполнена в компактном форм-факторе и обладает разрешением Full HD. Качественное изображение обеспечивают IPS-матрица и широкие углы обзора. Монитор избавлен от лишних проводов — за питание и передачу данных отвечает всего один кабель USB Type-C. Благодаря весу 970 г и толщине корпуса 2 см Acer PM1 станет инструментом для командировок.

Главная идея конструкции и дизайна Acer PM1 — полная мобильность и свобода пользователя. При толщине корпуса 2 см 15,6-дюймовый монитор весит всего 970 г, что позволяет без проблем носить его в рюкзаке или сумке, брать в командировки и на выездные презентации. Воспользовавшись PM1 как дополнительным экраном и подключив его к смартфону или планшету, пользователь легко сможет продемонстрировать свои идеи клиентам. Складная подставка с регулируемым углом наклона позволит установить монитор в любое удобное положение.

Монитор использует универсальный разъём USB Type-C, который отвечает как за передачу данных и изображения, так и за питание монитора.

Современная IPS-матрица обеспечивает отличное качество изображения с охватом 45% цветового пространства NTSC; разрешение Full HD (1920х1080 пикс.) позволяет разместить на 15,6-дюймовом экране всю необходимую информацию и обеспечивает высокую детализацию, а широкие углы обзора в 170° дают возможность и всем участникам, и создателю презентации видеть изображение без искажений практически под любым углом.

На портативный монитор Acer PM1 компания Acer предоставляет 3-летнюю гарантию. Новинка уже доступна в российской рознице по цене от 13 990 рублей.