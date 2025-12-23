Компания Geely открыла крупнейший в мире центр тестирования безопасности автомобилей

Компания Geely открыла в Китае самый современный и крупнейший в мире центр тестирования безопасности автомобилей под названием Geely Safety Centre. Центр занимает территорию размером 45 тыс. кв. м, а первоначальные инвестиции в проект составили более двух млрд юаней. Новый центр значительно ускорит внедрение инновационных технологий и позволит поднять мировые стандарты автомобильной безопасности на качественно новый уровень. Об этом CNews сообщили представители Geely.

Центр безопасности Geely позволяет проводить комплекс различных испытаний, включая высокоскоростные краш-тесты, проверку уровня защиты пешеходов, моделирование работы систем активной безопасности, исследование надежности тяговых батарей и силовых установок на новых источниках энергии. Особое внимание уделяется кибербезопасности и оценке влияния внедряемых технологий на здоровье людей.

Новый центр Geely создан для развития и внедрения комплексной безопасности в эпоху интеллектуальных автомобилей. Geely Safety Centre предоставляет новые возможности, среди которых тестирование кибербезопасности по стандартам Китайской национальной службы аккредитации по оценке соответствия CNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment). На территории центра проводится проверка способности к предотвращению киберугроз различных типов, оценивается работа микросхем и программного обеспечения, тестируется качество передачи данных и шифрования, включая технологии беспроводного обновления «по воздуху» (OTA), а также исследуется функционирование датчиков и контроллеров транспортных средств. Для Geely безопасность выходит далеко за пределы автомобильной отрасли. Здоровье людей и состояние окружающей среды также являются ключевыми направлениями тестирования. Центр безопасности Geely включает в себя отдел Golden Nose, который специализируется на обнаружении вредных веществ и неприятных запахов. Сотрудники отдела обеспечивают соответствие продукции компании Geely стандарту «нулевого содержания вредных газов/запахов».

Новый центр безопасности Geely установил пять мировых рекордов Гиннеса: крупнейшая лаборатория автомобильной безопасности (81 930,745 кв. м); самая длинная крытая трасса для краш-тестов автомобилей (293,39 м); крупнейший (28 536,224 кв. м) аэродинамический туннель с регулируемой высотой и имитацией различных климатических условий, включая снег, дождь, солнечную радиацию и ветер скоростью до 250 км/ч; крупнейшая зона для проведения краш-тестов автомобилей под произвольным углом столкновения от 0 до 180° (12 709,293 кв. м); наибольшее количество испытаний, воспроизводимых в лаборатории (27 видов).

Новый центр безопасности Geely объединяет лучшие мировые практики в своей области, сочетая разнообразный международный опыт с быстро развивающимися научно-исследовательскими возможностями компании. Кроме того, центр помогает укрепить сотрудничество с такими организациями, как Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC) и Университет Цинхуа, совместно с которым осуществляется публикация «Белой книги», посвященной развитию интеллектуальных систем безопасности транспортных средств. В совокупности все прилагаемые усилия подтверждают стремление компании Geely к запуску новой волны инноваций и повышению отраслевых стандартов в сфере безопасности.

За последнее десятилетие компания Geely инвестировала более 250 млрд юаней в научно-исследовательскую деятельность. Открытие центра безопасности Geely — это следующий шаг в данном направлении, позволяющий компании предложить новые, более безопасные, высокотехнологичные и экологичные решения для автолюбителей по всему миру.

Джерри Ган, генеральный директор Geely Auto Group: «На протяжении последних 30 лет безопасность была главным приоритетом для нашей компании. Мы всегда стремились превзойти существующие стандарты и установить новые ориентиры. Это приносит ощутимую пользу для всей отрасли и потребителей во всем мире. Новый центр безопасности Geely помогает нам в достижении глобальных целей и открывает новую главу в области безопасности в эпоху интеллектуальных автомобилей».

Ли Чуаньхай, вице-президент Geely Auto Group и руководитель научно-исследовательского института Geely: «Глобальная трансформация автомобильной промышленности со смещением в сторону электрификации и интеллектуальных систем требует новых, более высоких стандартов безопасности не только в физической, но и в цифровой сферах. Новый центр безопасности Geely ускорит развитие инноваций в области безопасности в кооперации с ведущими мировыми компаниями».