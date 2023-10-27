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Московская компания разработала навесную станцию быстрой зарядки для электротранспорта

Столичный производитель бытовых и коммерческих электрозарядных станций Engy разработал навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта. Одновременно она может питать два автомобиля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Устройство будет размещаться на фасадах многоквартирных домов, торговых центров и офисных зданий, что особенно актуально для мегаполисов, где важно рационально использовать городское пространство.

«Навесная электростанция компании Engy мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать два автомобиля до 80% примерно за 40 минут. Устройство на 95%состоит из отечественных комплектующих. Оно будет запущено в серийное производство в конце ноября текущего года, в год компания планирует выпускать не менее 1,2 тыс. таких зарядок», – отметил Владислав Овчинский.

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Цифровизация

Устройства управляются с помощью специального мобильного приложения, а благодаря светодиодной подсветке, индивидуальной цветовой индикации зарядных разъемов и яркого освещения парковочного пространства зарядной станцией можно комфортно пользоваться в темное время суток. Устройства всепогодные и оборудованы необходимыми системами безопасности. Конструкция исключает контакт зарядных кабелей с дорожным покрытием, что обеспечивает опрятный внешний вид.

«Компания реализует комплексные проекты по развитию не зависящей от импорта зарядной инфраструктуры России. Так, нами была разработана собственная система централизованного управления зарядной инфраструктурой, которая обеспечивает дистанционный контроль станций, обновление программного обеспечения, мониторинг состояния показателей работоспособности, учет потребления энергии, квот и доступов», – сказал генеральный директор компании Олег Синюхин.

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