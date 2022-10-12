Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал смартфоны POVA 4 Pro и POVA 4.

Модель POVA 4 Pro оснащена энергоэффективным процессором MTK Helio G99, произведенным по техпроцессу 6 нм, емким аккумулятором 6000 мАч и технологией быстрой зарядки 45 Вт. У смартфона яркий AMOLED-экран с диагональю 6,7 дюйма, а корпус выполнен в футуристичном дизайне. На российском рынке новинка будет представлена в максимальной версии памяти 256 ГБ + 8 ГБ с возможностью расширения до 13 ГБ.

Комбинация памяти 256 ГБ + 8 ГБ в POVA 4 Pro дополнена технологией Memory Fusion, позволяющая расширить оперативную память до 13 ГБ, что повышает производительность, дает возможность запускать до 20 приложений в фоновом режиме и увеличивает среднюю скорость запуска программ на 61%.

POVA 4 Pro

POVA 4 Pro оснащен емким аккумулятором 6000 мАч, быстрой зарядкой 45 Вт и технологией проводной реверсивной зарядки 10 Вт, что позволяет использовать смартфон в качестве пауэрбанка.

Полностью заряженный POVA 4 Pro подарит до 10 часов непрерывной игры и может работать целый день без подзарядки. Новая технология умной зарядки обеспечивает безопасность батареи. Процесс зарядки автоматически останавливается, когда аккумулятор накапливает 100% емкости.

Функция быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет зарядить телефон на 50% менее чем за 25 минут, что полезно для геймеров и активных пользователей, которым надо быстро зарядить смартфон до комфортных рабочих значений.

POVA 4 Pro — первый смартфон серии POVA с AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 90 Гц. AMOLED-экран передает высокую яркость и контрастность изображений, а высокая частота обновления обеспечивает плавность отображения картинки.

Кроме того, усовершенствованные двойные стереодинамики с AI-шумоподавлением и технологией звука DTS дополнены реалистичными эффектами: 4D-вибрацией от Z-осевого вибромоторчика и чувствительным гироскопом.

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Система охлаждения стала на 22% эффективнее и помогает устройству стабильно работать даже на пиковых нагрузках во время игр.

POVA 4 Pro отличается яркими футуристичными мотивами, вдохновленными структурами Видманштеттена. Узоры Видманштеттена — это уникальные кристаллические решетки, найденные в железных метеоритах.Смартфон будет доступен в трех разных цветах: синем, оранжевом и сером.

POVA 4

За производительность младшей модели POVA 4 тоже отвечает новейший энергоэффективный процессор Helio G99. Версия памяти 128 ГБ + 8 ГБ с расширением до 13 ГБ при помощи технологии Memory Fusion. Аккумулятор по традиции серии POVA емкий - 6000 мАч, зарядное устройство на 18 Вт идет в комплекте. POVA 4 оснащен большим экраном 6.82 дюйма HD+ с частотой обновления 90 Гц. Также смартфоном поддерживается технология звука DTS, что совместно двумя стереодинамиками позволит погрузиться в любой аудио-контент.

Новинки Tecno POVA 4 Pro и POVA 4 будут доступны в продаже после 15 октября 2022 г. по рекомендованной стоимости 22 990 руб. и 16 990 руб. соответственно.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings со штаб-квартирой в Гонконге. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.