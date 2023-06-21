Беспроводная гарнитура Bloody MH360: шумоподавление и складная конструкция

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил накладную беспроводную гарнитуру MH360 со складной конструкцией. Новинка оснащена всенаправленным микрофоном ENC, дышащими амбушюрами и экологичным силиконовым оголовьем. Гарнитура доступна в трех цветах: черном, сером и белом. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В гарнитуре используется технология M.O.C.I. — 40-мм мембрана из наномицелия и углеродного волокна изготовлена по современным биотехнологиям. Частотный диапазон гарнитуры составил 20 Гц – 20 кГц, чувствительность 100 дБ, а импеданс – 32 Ом.

Модель дополнена всенаправленным микрофоном шумоподавлением и чувствительностью -42 дБ. Технология ENC снижает уровень окружающего шума, так что шумное помещение не станет помехой общению во время корпоративного звонка.

Беспроводная гарнитура Bloody MH360

Беспроводная гарнитура использует передовой стандарт Bluetooth 5.3, обеспечивающий стабильное соединение на расстоянии до 10 м. Благодаря расположению кнопок на чаше пользователь может управлять питанием гарнитуры, отвечать на звонки, регулировать громкость, переключать треки или ставить их на паузу. Встроенного аккумулятора на 400 мАч хватит до 35 часов воспроизведения музыки. Быстрая зарядка через порт USB Type-C всего за 15 минут позволяет устройству набрать заряд на три часа проигрывания музыки. Предусмотрен и разъем для аудиокабеля 3,5 мм на тот случай, если нет возможности подключить гарнитуру через Bluetooth.

Гарнитура подойдет для длительного использования. Встроенный металлический каркас можно регулировать, а само оголовье изготовлено из мягкого силикона. Легкие и дышащие амбушюры из сетчатой ткани обеспечат комфорт даже во время долгого ношения гарнитуры. Новинка поддерживает три способа складывания, обладает небольшими габаритами (187х80х172 мм) и весит 219 г.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 000 кв. м.