«М.видео» и «Эльдорадо» начали продажи новых игровых гарнитур и мышей Logitech

Группа «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запустила продажи профессиональных игровых новинок Logitech с гарантией – беспроводных наушников Pro X Lightspeed и второе поколение облегчённой игровой мыши Pro X Superlight 2. При покупке можно воспользоваться бонусными баллами, доступна покупка в рассрочку.

Logitech Pro X Superlight 2 – лёгкая и быстрая игровая мышь в классическом дизайне. Кнопки программируемые и получили новую гибридную конструкцию переключателей Lightforce. Для связи с компьютером можно использовать провод или радиоканал Lightspeed. Мышь имеет ряд специальных игровых настроек, включая чувствительность и высоту отрыва аксессуара. Время работы от аккумулятора – до 95 часов. Новинка доступна в трёх цветах: белом, розовом и чёрном.

Беспроводные наушники Pro X Lightspeed адаптированы специально для игр, отличаются качественным звуком и оснащены графеновыми динамиками. Амбушюры имеют кожаную отделку, удобны при длительном использовании. Микрофон крепится в специальный разъем и устраняет лишние шумы. Наушники работают в трёх режимах: беспроводном, по радиоканалу 2,4 ГГц или в проводном (AUX).

Периферия с дополнительными возможностями и комфортом для игрового процесса традиционно пользуется повышенным спросом в последние месяцы года – в период крупных распродаж и праздников. Продажи игровых мышей и гарнитур по итогам ноября и первой половины декабря в «М.видео-Эльдорадо» увеличились более чем вдвое. В обеих категориях Logitech вошел в топ-3 наиболее популярных брендов.