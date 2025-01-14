Новые проводные наушники A4Tech Fstyler FH280U

Компания A4Tech представила проводную гарнитуру FH280U из серии Fstyler. Модель с поворотным микрофоном подойдет для проведения конференций, участия в рабочих и учебных звонках. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Наушники воспроизводят звук в диапазоне 20 Гц - 20 кГц благодаря динамикам диаметром 40 мм и стереофоническому чипсету DSP. Технология Digital Signal Processing уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает качественное звучание без помех. Чувствительность составляет 100 дБ, импеданс – 32 Ом.

Встроенный 10-мм однонаправленный микрофон характеризуется частотным диапазоном 100 Гц - 10 кГц. Функция шумоподавления снижает слышимость посторонних звуков. Чувствительность микрофона доходит до -40 дБ, а его положение можно настроить благодаря поворотному механизму.

Встроенное металлическое оголовье предотвращает деформацию модели, обеспечивает надежность и долговечность наушников. Эргономичные мягкие амбушюры из экокожи не только создают пассивное шумоподавление, но и обеспечивают комфортную посадку в течение длительного времени. При этом корпус остается легким, а складная конструкция позволяет брать новинку с собой в поездки.

Для управления гарнитурой предусмотрен удобный контроллер на клипсе. С его помощью можно регулировать уровень громкости звука, а также отключать микрофон. Подключаются наушники через разъем USB, в комплекте идет незапутывающийся 2-метровый плетеный кабель. Модель совместима с ОС Windows 7 и выше, а также Mac OS X.

Новинка доступна для заказа в Merlion.