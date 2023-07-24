В России вышла беспроводная гарнитура Bloody MH390 с металлическим соединением

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил накладную беспроводную гарнитуру MH390 со складной конструкцией. Наушники оснащены всенаправленным микрофоном ENC, эргономичными амбушюрами и мягким оголовьем. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В гарнитуре используется технология M.O.C.I. – 40-мм мембрана из наномицелия и углеродного волокна. Частотный диапазон гарнитуры составляет 20 Гц – 20 кГц, она воспроизводит четкие высокие и средние частоты и глубокий бас. Чувствительность достигает 100 дБ, а импеданс – 32 Ом.

Модель оснащена всенаправленным микрофоном ENC с чувствительностью -42 дБ. Технология шумоподавления обеспечивает комфортное общение даже в шумном помещении, так что можно всегда оставаться на связи с друзьями.

Bloody MH390

С той же целью в гарнитуре установлен передовой стандарт Bluetooth v5.3, обеспечивающий стабильное соединение на расстоянии до 10 м. Гарнитура имеет удобное расположение кнопок управления – они находятся на чаше. Настройка громкости, воспроизведение и смена трека, ответ на телефонный звонок возможны в любой точке комнаты.

Встроенный аккумулятор на 400 мАч обеспечит до 35 часов беспрерывной работы. Поддерживается быстрая зарядка через порт USB Type-C. Всего 15 минут подзарядки достаточно для 3 часов работы. Есть возможность использования гарнитуры как проводной – в комплекте предусмотрен метровый аудиокабель 3,5 мм.

Встроенный металлический каркас имеет возможность регулировки. Мягкое оголовье и амбушюры выполнены из протеиновой кожи. Наушники отлично подходят для длительного использования и не вызывают усталости. Складная конструкция с металлическим соединением позволяет разворачивать чаши на 90°. Гарнитуру удобно брать с собой, она обладает небольшими габаритами (195х80х180 мм) и весит 244 г.

Беспроводная гарнитура MH390 от Bloody доступна в трех расцветках: черный, хаки и белый.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

Новинка доступна для заказа в Merlion.

***

Компания A4Tech основана в 1987 г. Е головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров.