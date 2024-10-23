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Новые игровые наушники G521S от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую модель игровой гарнитуры G521S. Девайс укомплектован мягким адаптивным оголовьем, эргономичными амбушюрами и всенаправленным микрофоном. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В 50-мм динамиках установлены неодимовые магниты NdFeb, которые применяются при изготовлении наушников высокого качества, и звуковая катушка CCAW. Лазерная обработка мембраны гарантирует высокую точность воспроизведения звука и предотвращает появление искажений.

Частотный диапазон гарнитуры составляет 20 Гц – 20 кГц, ее чувствительность достигает 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. С такими характеристиками наушники передают четкие, глубокие басы. Стереозвук G521S подарит пользователям возможность полностью погрузиться в мир компьютерного гейминга.

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Merlion
Новые игровые наушники G521S от Bloody

Чтобы не терять связь с командой во время жарких баталий, модель оснащена всенаправленным микрофоном. Девайс работает в диапазоне 100 Гц – 10 кГц, а его чувствительность равна -45 дБ. Благодаря функции шумоподавления геймеры смогут сконцентрироваться на игровом процессе, не отвлекаясь на посторонние звуки.

Устройство отличается эргономичным дизайном. В прилегающем подвесном оголовье из экокожи предусмотрена автоматическая регулировка. За прочность конструкции отвечает двойной металлический каркас. Большие мягкие амбушюры обеспечивают комфорт даже во время длительных игровых сессий. На корпусе имеется специальный регулятор громкости, позволяющий быстро прибавить или убавить звук.

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Цифровизация

Семицветная круговая подсветка Neon встроена в чаши. В качестве интерфейса подключения G521S используется USB. В комплекте с гарнитурой идет незапутывающийся 2,3-метровый кабель.

Новинка доступна на сайте Merlion.

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