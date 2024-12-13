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Новые беспроводные наушники A4Tech Fstyler BH235

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новую беспроводную гарнитуру BH235 из серии Fstyler. Наушники с микрофоном подойдут общения с коллегами и друзьями. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новинка получила 40 мм динамики. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность достигает 98 дБ, а импеданс – 32 Ом.

C микрофоном совершать рабочие звонки можно даже посреди шумного офиса. Усовершенствованная технология шумоподавления убирает большую часть фоновых звуков. Частотный диапазон составляет 100 Гц - 10 кГц, чувствительность доходит до -42 дБ. Микрофон управляется двойным касанием и регулируется в пределах 270° благодаря поворотному механизму.

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Merlion
Новые беспроводные наушники A4Tech Fstyler BH235

Для подключения используется протокол Bluetooth 5.3, радиус действия – до 10 метров. В комплекте идет специальный Bluetooth-адаптер USB, с которым наушники можно подключить к любому устройству. Аккумулятор 400 мАч обеспечивает до 55 часов работы без подзарядки.

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Амбушюры сделаны из экокожи, регулируемое оголовье также получило мягкую вставку из экокожи. Модель складывается на 90°. Все кнопки управления расположены прямо на корпусе.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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