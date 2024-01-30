Acer представила в России проводные и беспроводные наушники для прослушивания музыки и работы

Компания Acer представила в России 4 модели гарнитур: проводные OHW307 и OHW309 и беспроводные OHR303 и OHR304.

Накладные наушники обладают широким частотным диапазоном 20 Гц – 20 кГц и воспроизводят двухканальный стереозвук без искажений. Гарнитура четко захватывает высокие и средние частоты, равно как и глубокие басы. Импеданс составляет 32 Ом. OHW307 – это модель с 27-мм динамиками и чувствительностью 98 дБ ± 3 дБ, в то время как OHW309 обладает 40-мм динамиками с чувствительностью 96 дБ ± 3 дБ.

Обе модели объединяет наличие однонаправленного микрофона, с которым легко оставаться на связи с коллегами и друзьями. Подвижная конструкция позволяет отодвигать микрофон в сторону, когда он не используется. Частотный диапазон микрофона составляет 100 Гц – 10 кГц, чувствительность – -40 дБ ± 3 дБ у OHW307 и -42 дБ ± 3 дБ у OHW309.

Для подключения используется 1,6-метровый кабель, интерфейс – 4-pin 3,5 мм. OHW309 также способна подключаться через USB, для этого у нее предусмотрен дополнительный 1,3-метровый кабель. Управлять гарнитурой можно при помощи контроллера, расположенного прямо на кабеле у OHW307 и на кабеле-удлинителе у OHW309.

Регулируемое оголовье легко подстраивается под конкретного пользователя, а мягкие амбушюры не напрягают уши. К тому же обе модели достаточно легкие: OHW307 весит всего 120 г, OHW309 – 180 г.

Полноразмерные закрытые наушники с 40-мм динамиками работают в частотном диапазоне 20 Гц – 20 кГц. Двухканальный стереозвук и кристально чистое звучание на любых частотах позволяют по-новому взглянуть на любимые треки. Импеданс составляет 32 Ом, чувствительность – 102 дБ ± 3 дБ у OHR303 и 112 дБ ± 3 дБ у OHR304. Технология активного шумоподавления (ANC) делает прослушивание музыки в OHR304 еще более приятным.

В отличие от проводных моделей беспроводная гарнитура оснащена всенаправленным микрофоном. Качество звука подходит и для разговора в голосовом чате, и для участия в видеоконференции. У OHR303 микрофон съемный, с частотным диапазоном 100 Гц – 8 кГц и чувствительностью -49 дБ ± 3 дБ. Модель OHR304 использует встроенный микрофон, частотный диапазон находится в пределах 100 Гц – 10 кГц, а чувствительность достигает -43 дБ ± 3 дБ.

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Наушники поддерживают как беспроводное, так и проводное подключение. OHR303 обладают более широкой совместимостью – они способны подсоединяться через Bluetooth v5.1, радиоканал на частоте 2,4 ГГц и кабель AUX 3,5 мм. OHR304 используют более продвинутый BLuetooth v5.3 либо кабель AUX 3,5 мм. В комплекте с OHR303 идут 1,5-метровый AUX-кабель и 1-метровый кабель USB Type-C для зарядки. Для OHR304 предусмотрен 1,2-метровый кабель AUX и USB Type-C на 30 см. Рабочий диапазон до 10 метров позволяет спокойно заниматься своими делами, будучи в наушниках.

Гарнитура OHR303 оснащена аккумулятором емкостью 1100 мАч. Время воспроизведения доходит до 20 часов с выключенной подсветкой, до 12 с включенной. Заряжаются наушники до 2,5 часа. OHR304 со встроенным аккумулятором 400 мАч работают без подзарядки до 16 часов без ANC и до 12 с включенным ANC. Полный цикл зарядки занимает до 1,5 часа.

Эргономичные амбушюры и регулируемое оголовье обеспечивают максимальный комфорт, чаши поворачиваются на 90°. Дизайн OHR303 выделяется за счет яркой RGB-подсветки. Ключевое преимущество OHR304 – складная конструкция, благодаря которой наушники можно брать с собой в поездку.

Новинки доступны для заказа в Merlion.