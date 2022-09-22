Для геймеров и энтузиастов: Bloody расширяет ассортимент игровых ковриков сразу четырьмя моделями

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров (дочерний бренд A4Tech), представил четыре новых коврика. Все новинки отвечают самым современным требованиям к игровым поверхностям, способны многократно увеличить точность движений мыши. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Модели BP-30M, BP-30L, BP-50M и BP-50L получили резиновую основу. Благодаря этому они плотно прилегают к столу и совершенно не скользят по нему, даже при резких перемещениях мыши в разгар жарких виртуальных сражений.

Рабочая поверхность абсолютно гладкая. Это обеспечивает ее легкую чистку, снижает сопротивление при движениях мыши, а также дает высокую точность и максимальный контроль над ситуацией в игре. Каждое движение, будь то минимальная доводка курсора или резкая смена ракурса, будут обработаны корректно.

Коврики Bloody BP -30M, BP-30L, BP-50M и BP-50L

Кроме того, новинки отличаются высокой портативностью. Материал подобран таким образом, чтобы коврики можно было легко скрутить и при необходимости перенести. Отдельно стоит отметить отсутствие эффекта памяти. После транспортировки игровые поверхности моментально расправляются и совершенно не скручиваются. Толщина составляет 3 мм вместе с защитной строчкой, которая проходит по всем четырем сторонам, это позволяет добиться высокой износостойкости и долговечности.

BP-30M, BP-30L и BP-50M, BP-50L различаются дизайном. Модели BP-50M и BP-50L оформлены в традиционных для бренда черно-красных тонах и имеют более агрессивный и броский внешний вид, а BP-30M и BP-30L подойдут любителям классики и лаконичных строгих решений. В свою очередь буквенные обозначения «M» и «L» в названии модели говорят о размере покрытия. «М» – традиционный коврик размером 35 х 28 см, а «L» – увеличенная игровая поверхность размером 75 х 28 см – на таком коврике можно разместить не только мышь, но и клавиатуру.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.