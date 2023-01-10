Новые беспроводные наушники A4Tech 2Drumtek B25 и B27

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила две новые модели внутриканальных Bluetooth-наушников 2Drumtek. Обе TWS-гарнитуры представлены в белом и пепельно-сером цветах; дополнительно модель B25 доступна в синем оттенке, а B27 – в розовом. Новинки поставляются в зарядном кейсе с удобной прозрачной крышкой. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Производитель снабдил обе гарнитуры 10-миллиметровыми динамиками с гибридной мембраной. При изготовлении каждой мембраны используются новейшие материалы – наномицелий и углеродные волокна, а также мягкий и гибкий термополиуретан. Это позволяет добиться мощного глубокого баса и наилучшего звучания высоких и средних частот.

Обе модели поддерживают частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность динамика у 2Drumtek B25 составляет 102 дБ, а у 2Drumtek B27 – 100 дБ, импеданс у обеих новинок – 32 Ом.

A4Tech 2Drumtek B25 и B27

Девайсы различаются форм-фактором и типом посадки. 2Drumtek B25 обладают эргономичной конструкцией ComfortFit: они вставляются в уши, а силиконовые накладки хорошо подавляют внешний шум и подойдут для большинства пользователей благодаря наличию разных размеров (S/M/L). Гарнитура 2Drumtek B27 выделяется дизайном SportsFit: они держатся в ушных раковинах за счет комплектных фиксаторов-«крыльев» и трех пар сменных амбушюр из высококачественного силикона. Эту новинку комфортно использовать во время активных тренировок в зале и других занятий спортом. Защита от влаги по классу IPX4 делает обе модели устойчивыми к поту, брызгам, дождю и снегу.

Управление наушниками осуществляется с помощью сенсора. Для воспроизведения или паузы, приема и завершения вызова достаточно легкого прикосновения. Обе TWS-гарнитуры позволяют использовать голосового помощника, например, Google Assistant, Amazon Alexa или Siri. Виртуальный ассистент поможет быстро поставить любимую композицию, узнать прогноз погоды и др.

Новинки поддерживают беспроводное подключение по Bluetooth версии 5.2 с оптимальной защитой от помех. Сопряжение девайса со смартфоном осуществляется автоматически, как только гарнитуру извлекли из зарядного кейса. Наушники могут работать независимо друг от друга. Например, можно разговаривать по телефону или прослушивать аудиосообщения, используя один из наушников, чтобы чередовать их подзарядку.

Каждая из гарнитур оснащена батареей емкостью 40 мАч, которой хватает на 5 часов непрерывного воспроизведения музыки. За счет зарядного кейса время работы девайсов можно увеличить. В футляре модели 2Drumtek B25 установлен аккумулятор объемом 380 мАч, а в кейсе 2Drumtek B27 – батарея на 400 мАч. Это позволит продлить работу наушников до 20 и 22 часов соответственно. Полная зарядка аккумулятора занимает 1,5 часа, для зарядки используется порт USB Type-C.

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Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.