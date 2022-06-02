A4Tech представила две клавиатуры с ультратонкими клавишами

Компания A4Tech представила две модели проводных клавиатур – FX50 и FX51. Устройства относятся к линейке Fstyler, предназначенной для комфортной работы в офисе и дома. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатуры A4Tech FX50 и FX51 представлены в тонком темно-сером корпусе с черными клавишами. Устройства отличаются долговечностью и высоким качеством сборки. A4Tech FX50 представляет собой полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком клавиш, это позволит с комфортом работать в таблицах. Модель FX51 выполнена в компактном дизайне и поможет сэкономить место на столе. Благодаря съемному кабелю с разъемом USB Type-C транспортировка клавиатуры станет еще удобнее.

Ультратонкая форма клавиш с ножничным механизмом создает приятные ощущения во время работы и позволяет ускорить набор текста. Клавиши новинок имеют откалиброванную точность, а точка срабатывания составляет всего 1,5 мм. С помощью комбинаций клавиш FN + F1 – F12 открывается быстрый доступ к 12 мультимедийным и интернет-функциям.

Клавиатуры A4Tech FX50 и FX51

Для удобства работы с разными операционными системами имеется возможность легкой смены раскладки. Обе новинки оснащены противоскользящими накладками, это предотвращает перемещение, а также снижает вибрацию клавиатуры во время работы.

Благодаря сдержанному дизайну устройства отлично впишутся в любой интерьер, а качество исполнения новинок создаст дополнительный комфорт и позволит повысить продуктивность во время работы.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody: В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler.

На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.