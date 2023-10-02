Стабильная связь и автоматическое энергосбережение: беспроводные мыши A4Tech G3-200N, G7-600NX

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые беспроводные мыши G3-200N и G7-600NX. Модели с расширенным беспроводным соединением и эффективным энергосбережением прослужат в течение длительного срока. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Мыши оснащены оптическим сенсором, его разрешение у G3-200N составляет 1200 DPI, у G7-600NX можно выбирать между значениями 1200, 1600 и 2000. Точность в управлении обеспечивается на любой поверхности. Технология Smart Wireless SoC снижает потери в цепи и уровень помех, а беспроводное соединение 2,4 ГГц позволяет использовать девайс на расстоянии до 15 м.

У G3-200N предусмотрено три кнопки, у G7-600NX – четыре. Специальное ПО 16-в-1 дает возможность настроить кнопку программирования с помощью 16 различных движений. Автоматическое четырехуровневое сбережение переводит мышь в спящий режим после 20 секунд бездействия. Мыши могут использовать ресурс одной AA-батарейки до 12 месяцев.

Манипуляторы выполнены в строгом дизайне. Симметричный корпус G3-200N доступен в трех расцветках: черный, черный/красный и черный/синий. G7-600NX предназначена для правой руки, доступна в черном цвете.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г.. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров. В портфеле компании Merlion 2400 брендов и более 200 тыс. позиций ассортимента. Компания развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 100 отечественными производителями.