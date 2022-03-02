A4Tech выпустила беспроводной набор для офиса 3330N

A4Tech представила новинку – беспроводной набор 3330N. Отсутствие проводов увеличивают свободу, позволяя работать вдали от компьютера. Клавиатура и мышь в наборе представлены в единственном черном цвете.

Устройство отличается высокой функциональностью, что обеспечивает удобство и скорость выполнения задач.

Полноразмерная клавиатура с беспроводным приемником RN-20M (оранжевый) подключается по радиоканалу с частотой 2,4 ГГц. Имеется и комплектный кабель, с помощью которого возможно подключить ресивер к компьютеру на расстоянии в 100 см – на случай, если сигналу что-то мешает. Для пользователей доступны функции мультимедиа, которые вынесены на клавиши F1 – F12, они активируются при одновременном нажатии с клавишей Fn. Устройство оснащено защитой от влаги и дренажными отверстиями для отвода пролитой жидкости. Символы на клавишах обладают долговечностью, благодаря нанесению с помощью лазерной гравировки. Клавиатура имеет ножки для создания угла наклона. Устройство имеет габариты 448x131x25 мм и вес 448 г без учета аккумулятора. В качестве источника устанавливается одна щелочная батарея AA.

Форма манипулятора симметричная, поэтому он хорошо подойдёт как для правшей, так и для левшей. Мышь имеет на вооружении 3 программируемые кнопки. Функция «16 в одном» позволяет назначить на кнопку программирования выполнение различных действий с помощью 16 определённых движений. Функциональный скролл имеет 4 направления прокрутки – вертикальные и горизонтальные. Разрешение сенсора 1200 DPI. За стабильность беспроводного соединения отвечает технология Smart Wireless SoC, она снижает потери в цепи и уровень помех. 4-уровневое энергосбережение переводит устройство в спящий режим через 20 секунд бездействия, что позволяет мыши проработать на одной батарее до 12 месяцев. Габариты устройства 118x62x37 мм, а вес без учета аккумулятора – 87 г. За питание отвечает одна щелочная батарея AA.

Беспроводной комплект A4Tech 3330N

Новинки доступны для заказа в Merlion.