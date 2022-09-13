Линейка игровых гаджетов A4Tech X7 пополнилась стереогарнитурой и двумя ковриками для мыши

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, расширила игровую линейку X7 наушниками. Стереогарнитура XH-720p комплектуется мощными 50-мм излучателями и круговой подсветкой. Вместе с наушниками в линейке также представлены два гибких коврика для мыши: XP-70L и XP-70M. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Игровая гарнитура XH-720p

В игровой гарнитуре XH-720p пользователи оценят высокую точность воспроизведения звука без искажения. Это достигается благодаря 50-мм излучателям с лазерной обработкой мембраны. Также наушники поддерживают стерео 2.0, которое создает ощущения объемного звука.

Для долгих игровых сессий предусмотрено легкое оголовье – оно обеспечит комфортную и мягкую посадку наушников. Чаши наушников имеют регулируемый угол наклона, что помогает подстроить их под положение пользователя и его анатомические особенности. поворотная конструкция удобна для хранения или перевозки наушников, что будет особенно актуально во время путешествий.

Благодаря однонаправленному микрофону XH-720p, тиммейты будут слышать чистый голос игрока. Он также эффективно снижает фоновый шум и отсекает его от общего голосового чата.

За погружение в игровую атмосферу отвечает яркая семицветная круговая подсветка. Управление гарнитурой осуществляется через удобный контроллер, на котором расположены колесико регулировки громкости и кнопка включения/выключения микрофона.

Подключение к устройствам осуществляется с помощью 4-pin 3,5 мм jack, но также можно использовать переходник-разветвитель на микрофон и наушники. Модель имеет кросс-платформенную совместимость и кроме смартфона и ПК она может работать с Xbox, PS4, PS5 или Switch.

Коврики для мыши XP-70L и XP-70M

Нескользящая резиновая основа ковриков сохраняет стабильное положение даже в самые «жаркие» моменты игры. Поверхность XP-70L и XP-70M выполнена из высококачественной ткани, что обеспечивает плавное скольжение мыши и точность движений. Кроме этого, материал коврика мягкий и легко поддается скручиванию – это позволяет при необходимости свернуть его и взять с собой. Материал также обладает способностью к быстрому восстановлению, и пользоваться ковриком можно сразу после его размещения на столе.

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Новинки выполнены в темно-сером цвете с серебристыми элементами и представлены в двух размерах: большом – 750х300х3 мм, на котором можно расположить клавиатуру и мышь, и среднем с габаритами 350х280х3 мм.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 году в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.