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A4Tech представила четыре модели легких стереонаушников

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые гарнитуры: HS-10, HS-11, HU-10, HU-11. Новинки поставляются в двух цветах: черном и черно-белом.

Все гарнитуры оснащены 40-миллиметровыми динамиками, обеспечивающими точное воспроизведение звука и комфортное прослушивание музыки. Модели HU-10 и HU-11 оснащены стереофоническим чипсетом DSP (Digital Signal Processing), который уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает чистое и четкое звучание.

Модели HS-11 и HU-11 представляют собой моногарнитуры. Благодаря тому, что одно ухо остается открытым, пользователю слышно все происходящее вокруг. Модели подойдут для видеоконференций, онлайн-классов и работы в колл-центрах.

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Новые наушники A4Tech

Диапазон воспроизводимых частот наушников находится в пределах 20 Гц - 20 кГц, сопротивление составляет 32 Ом, а чувствительность равняется 100 дБ. Все устройства оснащены однонаправленными микрофонами с функцией шумоподавления, благодаря которой эффективно снижается нежелательный фоновый шум. Поворотная конструкция микрофонов обеспечивает качественную запись звука, и отлично подходит для того, чтобы брать наушники в дорогу. Микрофоны имеют чувствительность -42 дБ, а их частотный диапазон находится в пределах 100 Гц - 10 кГц.

Гарнитуры HS-10 и HS-11 подключаются к компьютеру через разъем 3,5 мм, а модели HU-10 и HU-11 через разъем USB. Все модели оснащены кабелем с анти-обмоткой, что исключает запутывание. Это обеспечивает надежность и долговечность использования наушников. Для удобства на чашах наушников расположено колесико регулировки громкости.

Все новинки оборудованы мягкими амбушюрами и отличаются комфортной посадкой и качественным звуком. Благодаря легкому весу они практически не ощущаются на голове, и их удобно брать с собой в поездку.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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