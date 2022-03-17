A4Tech представила два новых манипулятора для офиса

Компания A4Tech пополнила линейку офисных мышей моделями G3-330NS и G3-330N. Новинки отличаются улучшенным беспроводным соединением с дальностью до 15 метров, автоматическим четырехуровневым энергосбережением и функциональным скроллом с четырьмя направлениями прокрутки — вертикальным и горизонтальным. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

A4Tech G3-330NS и G3-330N представлены в симметричном корпусе черного цвета, и подойдут для использования правой или левой рукой. Контурная форма мыши позволяет легко управлять устройством в течение всего дня. Чувствительность сенсора составляет 1200 DPI, а частота опроса — 125 Гц.

Манипуляторы имеют по три кнопки. С помощью фирменного ПО «Gesture 16-in-1 Software» возможно настроить поведение каждой из них. Для правой клавиши доступна функция «16 в 1», которая позволяет назначить на нее выполнение различных действий с помощью 16-ти определённых движений. Технология бесшумного клика на модели G3-330NS дает возможность сфокусироваться на работе и не отвлекать окружающих.

A4Tech G3-330NS и G3-330N

Новинки отличаются расширенным беспроводным соединением с частотой 2,4 ГГц, и могут работать на расстоянии до 15 метров. Технология Smart Wireless SoC помогает снизить потери в цепи и уровень помех, а благодаря автоматической стабилизации подключения удается избежать задержек и конфликтов в подключении.

Мыши оснащены автоматическим четырехуровневым энергосбережением, которое переводит аккумулятор в спящий режим через 20 секунд бездействия. Высокое качество компонентов позволяет устройству работать на одной щелочной батарее «AA» до 12 месяцев.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань.

В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler.

На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.