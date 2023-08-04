Игровая гарнитура Bloody G560 с RGB подсветкой в России

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую проводную гарнитуру G560. Модель выделяется виртуальной аудиосистемой 7.1, высокоточными динамиками и удобным оголовьем. Наушники доступны в трех расцветках: черный/красный, серый и белый/красный, выполненный в стилистике популярного онлайн баттл-рояля Naraka. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В G560 установлены динамики с 50-мм мембраной. Лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажений. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. Гарнитура поддерживает виртуальный объемный звук 7.1, с которым гораздо легче определять местоположение противника в шутерах.

Наушники дополнены однонаправленным микрофоном с частотой 100 Гц - 10 кГц и чувствительностью -42 дБ. Функция шумоподавления эффективно убирает посторонние шумы, обеспечивая чистый звук во время голосового звонка с товарищами по игре. При желании микрофон можно снять, чтобы он не отвлекал во время игры или прослушивания музыки.

Bloody G560

Эргономичный дизайн рассчитан на долгое комфортное ношение гарнитуры. В подвесном оголовье из экокожи с двойным металлическим каркасом предусмотрена автоматическая регулировка. Оно спроектировано так, что обеспечивается удобная и плотная посадка без напряжения во время использования. 3D-амбушюры с эффектом памяти подстраиваются под пользователя. Угол наклона чаш также регулируется.

Переливающаяся RGB подсветка визуально дополняет дизайн наушников. Для подключения используется 2-метровый кабель. На нем расположен контроллер, с которого можно управлять подсветкой и микрофоном, регулировать громкость. Размеры модели составляют 220x93x185 мм, вес – 314 г.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 году в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – это широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов.