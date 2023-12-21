Беспроводная игровая гарнитура Bloody MR590 Sports

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую беспроводную игровую гарнитуру MR590 Sports. Встроенный аккумулятор позволяет играть несколько дней без подзарядки, а съемный однонаправленный микрофон поможет оставаться на связи с друзьями. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

50-мм мембрана из наномицелия и углеродного волокна изготовлена с применением биотехнологий. Фирменный звук обеспечивает четкие высокие и средние частоты с глубокими басами. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность – 105 дБ, импеданс – 16 Ом.

Благодаря съемному однонаправленному микрофону можно переговариваться со своими товарищами по команде. Функция шумоподавления эффективно заглушает любые нежелательные звуки. Технология Dual-Mic ENC использует два встроенных микрофона с шумоподавлением, для устранения посторонних шумов, чтобы ничто не отвлекало во время решающего матча. Частотный диапазон находится в пределах 100 Гц - 10 кГц, а чувствительность доходит до - 42 дБ.

Беспроводная игровая гарнитура Bloody MR590 Sports

Модель предлагает несколько режимов подключения с максимальным радиусом до 20 м. Беспроводное соединение 2,4 ГГц производится через ресивер Type-C, подходит для смартфонов, Switch и прочих устройств. Адаптер-удлинитель с USB-C на USB-A значительно расширяет этот перечень. Также можно использовать входящую в комплект док-станцию, чтобы избежать помех сигнала из-за препятствий. Стандарт Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку. В качестве альтернативного способа подключения у наушников имеется 3,5 мм разъем, а в комплекте идет 1,5-метровый кабель.

Встроенного литиевого аккумулятора 1050 мАч хватит на множество игровых сессий. Время воспроизведения с выключенной подсветкой доходит до 60 часов, с включенной – до 35 часов. Всего 15 минут на зарядке позволяют наслаждаться музыкой следующие 3 часа. С помощью функции удаленного управления можно настраивать подсветку, микрофон, громкость и другие аспекты воспроизведения.

Эргономичная конструкция наушников разработана специально под долгие матчи в онлайн-играх. 3D-амбушюры из протеиновой кожи с эффектом памяти обеспечивают комфорт при длительном использовании. Оголовье из эко-кожи можно отрегулировать до идеальной посадки благодаря прочному слайдеру из качественной нержавеющей стали. Угол наклона чаш также настраивается. У гарнитуры предусмотрена круговая подсветка и семт цветов на выбор.

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Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 году в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.