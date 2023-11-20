Механическая клавиатура Bloody S87 Energy: быстрая замена свитчей и компактный размер

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил игровую клавиатуру S87 Energy. Главной особенностью новинки стали механические переключатели BLMS Red Plus, позволяющие добиться повышенных показателей во время игры. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура S87 Energy вмещает 88 клавиш, в том числе 10 функциональных, усиленный пробел, а также специальную клавишу Bloody key, предназначенную для управления подсветкой. Сочетание клавиш Fn + Bloody key позволяет производить настройку макропрофилей. Клавиши выдерживают до 50 млн нажатий. Частота опроса составляет 1000 Гц, что обеспечивает быструю работу с клавиатурой. Скорость отклика достигает 1 мc.

Технология Anti-Ghosting предотвращает нежелательные зависания во время игры. Встроенная память 4 МБ позволяет хранить макросы и настройки подсветки. Стираемая EEPROM запоминает семь видов конфигураций клавиш на разных компьютерах. Пользователю также доступны семь игровых режимов, переключение между ними производится комбинацией клавиш Fn + F9 / F10.

Bloody S87 Energy

Главной особенностью модели являются красные механические свитчи Bloody BLMS Red Plus. Длина хода составляет 4 мм. Использование двойных позолоченных крестообразных контактов и торсионной пружины с высокой отдачей обеспечивает четкое понимание, когда сработала клавиша, дает преимущество в соревновательных играх.

Клавиатура поддерживает быструю замену свитчей, совместима как с 3-контактными, так и с 5-контактными переключателями. В комплекте предусмотрены извлекатель кейкапов и свитчей, 12 дополнительных свитчей BLMS Red Plus, восемь дополнительных кейкапов, а также съемный кабель USB Type-C. Последний можно закреплять в трех разных положениях, чтобы не отвлекаться на провода во время игры.

S87 Energy поддерживает RGB подсветку. Можно переключаться между предустановленными эффектами, используя комбинации клавиш «FN + 0 ~ 9», либо настроить свой собственный вариант. Для настройки подсветки доступно 16,9 млн цветовых вариантов.

Дизайн клавиатуры направлен на достижение максимального комфорта в использовании. Силиконовые накладки снижают уровень шума при соприкосновении деталей, а прослойка из силикона уменьшает эффект эха при наборе текста. Ножки клавиатуры позволяют регулировать высоту, устанавливая угол наклона 3° либо 8°.

Компактная TKL конструкция занимает на 25% меньше места, чем стандартная клавиатура, что позволяет расположить модель в небольшом рабочем пространстве. На выбор доступно четыре расцветки – «черный/красный», «серый», «розовый», «белый».

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. В портфеле компании Merlion 2400 брендов и более 200 тыс. позиций ассортимента. Компания активно развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 100 отечественными производителями.