Новинки игровых гарнитур от Bloody: запуск модели GR230 и новые расцветки для G575

Бренд компьютерной геймерской периферии Bloody представил новую беспроводную стереогарнитуру Bloody GR230. Кроме того, проводная гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1 Bloody G575 теперь доступна в новых цветах – розовом/голубом и желтом/фиолетовым. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Bloody GR230 присоединяется к линейке гарнитур G230 и G230p, отличаясь от них возможностью беспроводного подключения. Девайс можно подключить к ПК с помощью адаптера 2,4 ГГц, сопрячь с ПК или мобильным устройством посредством Bluetooth 5.2, а также соединить с ПК, мобильным гаджетом или игровой консолью, используя 3,5 мм аудиоразъем и комплектный аудиокабель длиной 1,5 метра.

Благодаря беспроводному подключению владелец гарнитуры избавится от любых ограничений, которые накладывают провода. Соединение 2,4 ГГц в восемь раз быстрее, чем Bluetooth, оно обеспечивает передачу звука со сверхнизкой задержкой. В свою очередь, поддержка стандарта Bluetooth 5.2 позволяет сохранять стабильное соединение и низкую задержку передачи сигнала. Для адаптера 2,4 ГГц в комплекте предусмотрена док-станция, благодаря которой можно вывести донгл на стол, чтобы избежать помех сигнала из-за препятствий.

Новинки игровых гарнитур от Bloody

За автономность GR230 отвечает литиевый аккумулятор емкостью 1050 мАч, который обеспечивает до 40 часов работы при выключенной подсветке гарнитуры и до 20 часов работы с включенной подсветкой. Для зарядки модели в комплекте предусмотрен 50 см кабель USB Type-C.

Гарнитура оснащена 50-миллиметровыми динамиками с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц, чувствительностью 105 дБ и импедансом 16 Ом. Мембраны с лазерной обработкой выдают звук с минимумом искажений и точное позиционирование источников. А большие амбушюры из мягкой экокожи в сочетании с регулируемым оголовьем делают использование гарнитуры очень комфортным даже при длительных игровых сессиях. GR230 дополнена подсветкой Neon на корпусе чашек.

В гарнитуре предусмотрен всенаправленный микрофон с диапазоном частот от 100 Гц до 10 кГц, чувствительностью -42 дБ и функцией шумоподавления, что позволяет отсечь нежелательный фоновый шум. Расположение микрофона можно регулировать, подстраивая его под индивидуальные особенности пользователя.

Bloody G575 обновляет список доступных цветовых решений: к ранее выпущенным черной, серой и желтой/черной версиям присоединяются гарнитуры в розовом/голубом и желтом/фиолетовом цветах.

Эта гарнитура подключается к ПК двухметровым USB-кабелем, и обеспечивает виртуальный объемный звук 7.1, что позволяет достичь максимально глубокого погружения в игровую вселенную и более точно отслеживать местоположение противников, где бы они ни находились – сбоку, сзади, выше или ниже персонажа игрока.

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Модель оснащена съемным однонаправленным микрофоном c частотным диапазоном от 100 Гц до 10 кГц, чувствительностью -44 дБ и функцией шумоподавления, который отлично передает голос говорящего и устраняет фоновый шум. На соединительном USB-кабеле находится контроллер, с помощью которого можно настроить громкость, активировать микрофон и подсветку – очень удобное решение, которое не заставит пользователя искать элементы управления на ощупь.

Здесь используются 50-миллиметровые динамики. Частотный диапазон драйверов – от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность – 105 дБ, импеданс – 16 Ом. Усилить восприятие звука помогут массивные 3D-амбушюры из экокожи с пассивным шумоподавлением, а оголовье с системой поддержки «Парящее крыло» обеспечит дополнительный комфорт ношения, распределяя нагрузку на голову с учетом ее анатомических контуров. Bloody G575 оснащена круговой RGB-подсветкой, которую можно настроить или отключить при необходимости.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.