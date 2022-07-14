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Bloody MR710: беспроводная гарнитура с тремя способами подключения

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил наушники с тремя способами подключения. Это открывает дополнительные возможности к подключению устройства к различным платформам. Модель представлена в двух цветах — черном и сером. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Bloody MR710 оснащена технологией M.O.C.I.: мембрана динамика изготовлена из наномицелия и углеродного волокна с использованием передовых биотехнологий. Такая конструкция позволяет получить четкие высокие и средние частоты с глубокими басами. Частотный диапазон находится в пределах от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность составляет 105 дБ, а импеданс — 16 Ом.

Еще одной особенностью гарнитуры является возможность подключения к источнику звука тремя способами: по кабелю, через Bluetooth и при помощи радиоканала. Передача звука по кабелю 3,5 мм подарит пользователю оригинальный звук и нулевую задержку. Если проводное подключение невозможно, то Bluetooth версии 5.0 обеспечит мобильность и стабильное соединение на расстоянии до 12 м. Для напряженных игровых сессий лучше подойдет подключение по радиоканалу 2.4 ГГц — задержка звука будет в восемь раз меньше, чем по Bluetooth.

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Bloody MR710

Наушники комплектуются однонаправленным микрофоном с шумоподавлением, что позволяет убрать фоновые шумы и обеспечить четкое звучание голоса пользователя. Имеется и светодиодный индикатор отключения звука на штанге микрофона. Для удобства конструкция микрофона выдвижного типа, благодаря чему можно доставать его только при необходимости.

Эргономика наушников находится на высоком уровне. Амбушюры и мягкая накладка на оголовье покрыты дышащей сетчатой микрофиброй, это обеспечивает дополнительный комфорт в продолжительных игровых сессиях. Для удобства наушники складываются под углом 90 градусов, благодаря чему возможно с легкостью брать их с собой.

Гарнитура оснащена литиевым аккумулятором емкостью 1200 мАч. На одном заряде наушники воспроизводят аудио до 44 часов, с включенной подсветкой это время сокращается до 22 часов. Всего 15 минут подзарядки позволят Bloody MR710 проигрывать музыку в течение трех часов. Также имеются функции удаленного управления.

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Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 году в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler.

На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

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