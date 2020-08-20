Новые киберспортивные мыши A4 Bloody X5 Pro и A4 Bloody X5 Max

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил две новые модели игровых мышей топ-уровня A4 Bloody X5 Pro и A4 Bloody X5 Max. Кастомизированный сенсор с высоким разрешением, частотой кадров, скоростью отслеживания и ускорением, а также четыре настройки производительности – в новинках есть все, что нужно не только для отличных игр, но и для постоянных побед.

A4 Bloody X5 Max по своим характеристикам близка к прогеймингу. Благодаря профессиональному сенсору BC3332-A с 10000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS и ускорением 35g мышь обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции, например, в играх FPS. А вот A4 Bloody X5 Pro – это уже настоящий прогейминг: профессиональный сенсор Pro 3389 с 16000 CPI, 12000 FPS, 400 IPS и ускорением 50g гарантируют высокую производительность и точность.

Индивидуальная настройка CPI (100-10000 CPI для A4 Bloody X5 Max и 50-16000 CPI для A4 Bloody X5 Pro) и пять предустановленных значений CPI (400-800-1000-1600-3200 CPI) обеспечивают исключительную точность отслеживания и последовательное реагирование на любой скорости. При этом обе модели отличаются молниеносной реакцией: скорость отклика составляет всего одну миллисекунду.

A4 Bloody X5 Pro и A4 Bloody X5 Max

Четыре уровня частоты опроса дают возможность переключаться между доступными значениями (125, 500, 1000, 2000 Гц) и выбирать именно то, которое лучше всего подходит для конкретной игровой сессии. Чтобы наилучшим образом обеспечить точность и управляемость, можно настроить LOD в соответствии с игровыми привычками и выбрать подходящую высоту отрыва: LOD 1,5 мм, 2 мм и 3 мм.

Прочное колесо прокрутки отвечает за тактильный комфорт во время игры, а также обеспечивает

долговечность устройства. Для эргономичной и удобной посадки руки предусмотрено премиальное противоскользящее покрытие боковых поверхностей. RGB подсветку можно настроить по желанию, выбрав любой из 12 эффектов.