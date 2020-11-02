Геймерская мышь A4 Bloody W60 Max в новых расцветках

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет игровую мышь A4 Bloody W60 Max в новых дизайнах.

Недавно бренд выпустил новую игровую мышь уровня, близкого к прогеймингу, A4 Bloody W60 Max. Главные достоинства гаджета – кастомизированный сенсор с высоким разрешением, частотой кадров, скоростью отслеживания и ускорением, а также двойная настройка производительности. Мышь была представлена в классическом черном цвете.

Теперь же поклонники Bloody могут выбрать еще два варианта дизайна этой модели - с красным градиентом и белую.

A4 Bloody W60 Max

Новинки доступны для заказа в MERLION.