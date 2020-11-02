Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Геймерская мышь A4 Bloody W60 Max в новых расцветках

Техника

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет игровую мышь A4 Bloody W60 Max в новых дизайнах.

Недавно бренд выпустил новую игровую мышь уровня, близкого к прогеймингу, A4 Bloody W60 Max. Главные достоинства гаджета – кастомизированный сенсор с высоким разрешением, частотой кадров, скоростью отслеживания и ускорением, а также двойная настройка производительности. Мышь была представлена в классическом черном цвете.

Теперь же поклонники Bloody могут выбрать еще два варианта дизайна этой модели - с красным градиентом и белую.

bloody.jpg

A4 Bloody W60 Max

Новинки доступны для заказа в MERLION.

Другие материалы рубрики

МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано

В России будут штрафовать до 500 тыс. руб. за нарушения безопасности КИИ

На рынке памяти обвал цен. Рост ожидается только в следующем году

Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов

В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru

Samsung ухудшит свой топовый флагман, чтобы повысить его продажи

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Есть ли смысл в стирании CVV и CVC-кодов с банковских карт?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online