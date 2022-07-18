Гарнитура Bloody M320: быстрая передача звука без проводов

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил линейку наушников беспроводной моделью с задержкой звука всего в 40 мс. Bloody M320 оснащены 40-миллиметровыми графеновыми динамиками и имеют гибридное активное шумоподавление. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Гарнитура Bloody M320 выделяется быстрой передачей звука в 40 мс. Cтандарт Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку. Благодаря защите от помех на расстоянии до 10 м, пользователь получают свободу в движениях.

Новинка оснащена системой активного шумоподавления (ANC), состоящую из пяти микрофонов. Используется технология гибридного активного шумоподавления: в двухкамерном динамике фоновый шум изолируется с помощью точной обратной звуковой волны, что обеспечивает чистоту звука и не отвлекает команду от игры.

Bloody M320 комплектуется чипсетом Qualcomm QCC3034 с настраиваемым 40-миллиметровыми графеновыми динамиками. Наушники поддерживает технологию иммерсивного звучания, благодаря которой пользователь может полностью погружаться в игровые события. Также имеется поддержка кодека Qualcomm apt-X HD, позволяющего воспроизводить звук высокого качества.

Bloody M320

В устройство интегрирован умный голосовой помощник, для его активации достаточно нажать на кнопку питания три раза. Также гарнитура может подключаться сразу к двум Bluetooth-устройствам одновременно. Благодаря этому возможно быстрое переключение с прослушивания музыки на компьютере на входящий вызов на смартфоне. Имеется поддержка систем MacOS, Windows, iOS и Android.

Легкий вес наушников в 252 грамма позволяет не замечать их на голове в течение долгой игровой сессии. Для удобства новинка складывается под углом 90 градусов, а в комплекте прилагается дорожная сумка для переноски. Дополнительный комфорт обеспечивают эргономичные 3D амбушюры из экокожи.

Устройство комплектуется литиевой батареей на 500 мАч. Время воспроизведения звука на одном заряде до 25 часов, с включенной функцией ANC время составит до 15 часов.

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Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 году в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.