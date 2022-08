Bloody представила три манипулятора для киберспорта

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил линейку манипуляторов для киберспорта сразу тремя моделями: ES9, ES9 Plus и ES9 Pro. Новые модели имеют сверхбыстрое время отклика до 1 мс, фирменное ПО Bloody Esports и RGB подсветку. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новинки представлены в едином корпусе для правой руки, и отличаются между собой количеством кнопок и характеристиками. Bloody ES9 и ES9 Plus имеют по восемь кнопок, у модели ES9 Pro их десять – это открывает новые возможности в игровых сессиях. На всех моделях установлены оптические сенсоры PixArt, у Bloody ES9 это PMW3327, у ES9 Plus BC3332-A, а у старшей модели ES9 Pro – PixArt Pro 3389. Мыши имеют регулируемый уровень CPI, различие заключается в максимальном значении. У модели ES9 оно составляет 6200 CPI, у ES9 Plus – 10 000, Bloody ES9 Pro превосходит «собратьев» на голову: разрешение сенсора составляет внушительные 16 000. Это позволяет геймерам изменять чувствительность мыши и лучше подстраиваться к различным игровым сценариям.

Манипуляторы ES9, ES9 Plus и ES9 Pro имеют разный показатель ускорения, он составляет 30, 35 и 50 g соответственно. Это обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции. Также манипуляторы отличаются и скоростью отслеживания, которая у младшей модели составляет 220 ips, 250 у версии Plus и 400 ips у Pro-версии.

Игровые мыши Bloody

Все модели имеют по четыре уровня частоты опроса, доступны значения: 125, 500, 1000, 2000 Гц. Благодаря этому пользователь может выбрать значение, которое лучше всего подойдет для текущего игрового процесса.

Модели ES9 и ES9 Plus имеют 512 КБ встроенной памяти, а ES9 Pro 4 МБ. Представленные новинки оснащены надежным скроллом со сроком службы более 500 тыс. оборотов. Микропереключатели на Bloody ES9 гарантируют более 20 млн нажатий, а модели ES9 Plus и ES9 Pro способны обеспечить более 50 млн нажатий. Младшая из представленных моделей оснащена тефлоновыми ножками, они устойчивы к истиранию. Модели ES9 Plus и ES9 Pro выделяет наличие металлических ножек XGlide, они имеют высокую долговечность и устраняют трение практически на любой поверхности.

Также ES9 Pro может похвастаться четырьмя типами настройки LOD. Это позволяет персонализировать высоту отрыва в соответствии с игровыми привычками пользователя, улучшить точность и управляемость.

Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. A4Tech создала новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 года. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.