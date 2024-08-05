Коллаборация Bloody и Savage Impact

Bloody, бренд компьютерной периферии, представляет серию девайсов, разработанную совместно с Savage Impact, – проект, вдохновленный творчеством и талантом американских дизайнеров в стиле уличного искусства. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Коллаборация Bloody x Savage Impact

Стратегическая коллаборация Bloody, сосредоточенная на внедрении дизайнерских решений в линейку собственных продуктов, положила начало новой тематической серии под названием Savage Impact.

Первый релиз включает в себя два образа: Proxy Boom и Renegade, новые концепции персонажей, разработанные в рамках коллаборации Bloody х Savage Impact.

Персонаж Proxy Boom – фигура в красной куртке, известная в Shadow Net, источник цифрового переполоха. Хакерское чутье, стратегическая хватка и харизма подчеркивают его мастерство в кибервойне.

Merlion Коллаборация Bloody и Savage Impact

Renegade Outlaw стал маяком надежды среди обмана и нравственных испытаний. Его стремление противостоять тьме мотивирует давать отпор глобальной угрозе, для чего Renegade использует искусное и современное снаряжение.

В будущем Bloody планирует порадовать геймеров дополнительными дизайнами героев.

На данный момент в рамках коллаборации представлены игровые гарнитуры M595 и MR595, а также игровая мышь W63 Max.

Игровая гарнитура Bloody M595 и MR595

Новые модели имеют частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц и чувствительность 105 дБ. У M595 и MR595 импеданс составляет 32 Ом. 50-мм мембрана изготовлена из наномицелия и углеродного волокна с использованием передовых биотехнологий. Обе гарнитуры поддерживают высококачественный звук Hi-Fi: в M595 установлен чипсет Cmedia CM6646, в MR595 – чипсет BL5900.

Однонаправленный съемный микрофон увеличенного размера поможет оставаться на связи с товарищами по команде. Чувствительность микрофона составляет -38 дБ, частотный диапазон – 100 Гц - 10 кГц. Есть функция шумоподавления.

M595 использует проводное подключение, для этого в комплекте есть прочный плетеный кабель на 230 см. Для MR595 предусмотрены беспроводные сценарии подключения с рабочим диапазоном до 10 метров. Передача данных 2,4 ГГц обладает низкой задержкой, ультратонкий Type-C ресивер и адаптер-удлинитель USB-A позволяют подключать гарнитуру к любым устройствам. Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное соединение. Также имеется разъем Type-C для проводного подключения, в комплекте идут кабель Type-C и переходник USB-A.

Обе гарнитуры регулируются до комфортной посадки с помощью мягкого оголовья и прочного слайдера из нержавеющей стали. 3D-амбушюры из экокожи помогут продержаться даже в самых длительных онлайн-матчах. Наушники обладают управлением, в котором предусмотрены настройки звука, громкости, микрофона, подсветки и других функций. Благодаря встроенному аккумулятору на 1050 мАч MR595 работает до 135 часов без включенной подсветки. Полная зарядка занимает около 2,5 часа.

Игровая мышь Bloody W63 Max

У W63 Max стоит сенсор Max BC3332-A c улучшенной производительностью. Частоту опроса можно настраивать, выбирая из четырех значений, от 125 до 2000 Гц. Скорость отслеживания составляет 250 IPS, ускорение – 35 G, частота кадров – 8000 FPS. Разрешение 100 - 12 000 CPI регулируется по осям X/Y. Скорость отклика достигает 1 мс.

Дополнительно предусмотрено четыре типа настройки высоты отрыва (LOD) – 1,5 мм, 2 мм, 3 мм. Четвертое значение пользователь выбирает сам через программное обеспечение. На корпусе расположено девять кнопок, на левую кнопку можно назначать шесть режимов оружия. Встроенная память на 4 МБ позволяет хранить до 120 тыс. макросов. Правая и левая кнопки выдерживают более 20 млн нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов.

Для подключения используется 1,8-метровый кабель в оплетке. Повышенная гибкость мягких и легких материалов кабеля помогает избежать трения и сосредоточиться на игре. Есть RGB-подсветка с пятью предварительно загруженными эффектами.

Новинки доступны для заказа в Merlion.