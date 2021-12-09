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Новые геймерские девайсы от Bloody: гарнитура G575, клавиатура B750N Destiny и мышь A70

Бренд компьютерной периферии для геймеров Bloody представил новые игровые устройства: серую гарнитуру с поддержкой объемного звучания Bloody G575, клавиатуру Bloody B750N Destiny и черную мышь Bloody A70. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Наушники с микрофоном Bloody G575

Мягкое регулируемое оголовье с системой поддержки «Парящее крыло» выполнено в виде двух независимых частей, что позволяет распределить нагрузку с учетом анатомических контуров головы и обеспечить максимальный комфорт в течение длительного времени. Каркас оголовья двойной и выполнен из металла, но при этом вес устройства совсем небольшой - 379 граммов при габаритах 220х93х190 мм.

50-миллиметровые динамики с неодимовыми магнитами создают объемный звук и позволяют геймерам прекрасно ориентироваться в пространстве и обнаруживать врагов на основе их местоположения. Устройство может похвастаться не только высокой точностью воспроизведения звука без искажений, но и четким басом. Частотный диапазон находится в пределах 20 Гц - 20 КГц. Сопротивление составляет 16 Ом, а чувствительность 105 дБ. Эргономичные 3D амбушюры из протеиновой кожи с регулируемым наклоном обладают эффектом памяти и комфортно садятся на уши. Наушники создают для геймера надежную изоляцию от внешнего мира. Многоцветная круговая RGB подсветка помогает глубже погрузиться в игровую атмосферу.

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Новинки Bloody

Для общения с другими игроками предусмотрен чувствительный (-44 дБ) однонаправленный микрофон с функцией шумоподавлениям - звук будет чистым даже при фоновом шуме. Микрофон съемный, а его частотный диапазон находится в пределах 100 Гц - 10 КГц.

Гарнитура подключается с помощью 2-метрового плетеного USB-кабеля, который спокойно выдерживает регулярное трение о край стола. Для удобства на нем размещен контроллер с регулировкой основных функций. Активация подсветки и включение микрофона производится нажатием на кнопку, а громкость регулируется с помощью колеса. Устройство будет работать с версиями Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 и более поздними.

Клавиатура Bloody B750N DESTINY

В основе конструкции клавиатуры используется прочный и приятный на ощупь пластик, а влагозащитное нанопокрытие, защищает печатную плату от воздействия влаги и коррозии, поэтому ей не страшны случайные проливы жидкости.

Устройство выполнено на базе инновационных переключателей Light Strike и обеспечивает высокоскоростной отклик до 0.2 мс, что позволяет совершать быстрые действия в игровом пространстве. Срабатывание происходит на коротком ходу с расстояния в 3 мм, что на 25% быстрее, чем традиционная механика. За приятный звук при печати отвечает технология Long-Lasting. Исключен фантомный ввод при задевании соседних кнопок. Также клавиатура имеет N-клавишное мультинажатие, дополнительно усилена клавиша пробел.

Устройство обладает длительным сроком службы до внушительных 100 миллионов нажатий. Имеется дополнительные режимы клавиш на выбор, 8 мультимедийных горячих клавиш и подсветка NEON с регулируемым уровнем яркости. Тип подключения - проводной, длина кабеля 1,8 м. Устройство поддерживается системами Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 и более поздними версиями.

Мышь Bloody A70

В новой расцветке Bloody A70 стала выглядеть сдержанней, сохранив свои характеристики. Манипулятор оснащен оптическим сенсором PixArt PMW3327 с чувствительностью от 100 до 6200 CPI, скоростью перемещения в 220 IPS и ускорением 30G. Мышь оснащена оптическим микропереключателем и поддерживает технологию Light Strike, что обеспечивает время отклика до 0.2 мс. Частота опроса настраиваемая, можно переключаться в диапазоне между значениями от 125 до 1000 Гц.

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На Bloody A70 предусмотрено 8 функциональных кнопок, каждую из которых можно запрограммировать на последовательное выполнение нескольких команд. Для сохранения созданных пресетов предусмотрена внутренняя память на 256 Кб. Устройство комплектуется оптическим скроллом со сроком службу более 1 млн оборотов. Устройство имеет 3 режима стрельбы и 6 снайперских режимов для различных игровых сценариев. Также оно поддерживает 5-ти позиционную калибровку и drag click. Отсутствуют двойные нажатия и дребезжания. Для мыши имеется специальное программное обеспечение Ultra-Core для расширенной настройки.

Игровые возможности устройства подчеркивает LED-подсветка с тремя режимами - неон, мерцание и постоянное свечение. Длина кабеля мыши 1,8 метра, подключается по USB. Манипулятор будет работать с системой Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 и более поздними версиями.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

Информация об А-FOUR TECH CO., LTD:

Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань.

В 2011 г. в A4TECH создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody:

В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler.

На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Информация о Merlion:

Основанная в 1992 г., сегодня компания Merlion является крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором на российском рынке. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: компьютерная, цифровая и бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию VAD-дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

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