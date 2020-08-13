Новые наушники с микрофоном A4 Bloody G600i

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров (MERLION – эксклюзивный дистрибьютор), представляет новые наушники с микрофоном A4 Bloody G600i.

Главное преимущество новинки – возможность использовать гарнитуру не только с компьютером (совместима с Windows 7/8/8.1/10 и более поздними версиями), но и с любыми смартфонами.

Основной кабель с четырехпиновым 3,5 джеком подходит для подключения к смартфону или ноутбуку с одним гнездом. В A4 Bloody G600i также предусмотрены складные амбушюры.

Микрофон с высокой чувствительностью (45 дБ с частотным диапазоном - 50 Гц - 16 КГц) обеспечивает хорошее качество звука при общении с другими игроками. Шумоподавление помогает отсеивать посторонние звуки и различные шумы, чтобы ничто не помешало процессу игры. При необходимости микрофон очень просто отсоединить от наушников.

A4 Bloody G600i

Динамики наушников имеют чувствительность 100 дБ, импеданс 32 Ом и частотный диапазон 20 Гц - 20 КГц. 50 мм многослойные драйверы с титановым покрытием обеспечивают чистый звук и высокую точность воспроизведения. К каждой чашке наушников добавлены двойные звуковые камеры, чтобы обеспечить максимальную точность и чистоту звука.

В комплекте к наушникам идет дополнительный кабель со встроенным цифро-аналоговым преобразователем или проще - звуковой картой, которая дает виртуальный объемный звук в формате 7.1. На одной стороне гнездо для кабеля, на другой USB-порт для подсоединения к компьютеру.

В A4 Bloody G600i есть 3D-амбушюры с эффектом памяти. Прочный металлический каркас и плетеный кабель отвечают за длительную эксплуатацию.