Объемный звук и продуманная конструкция: геймерская гарнитура Bloody G575 Pro

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил проводную игровую гарнитуру G575 Pro со съемным микрофоном. Новинка поставляется в сером цвете. Модель оснащена продуманным контроллером, 3D-амбушюрами и мягким оголовьем с анатомической системой поддержки «Парящее крыло». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Особенность G575 Pro – обновленная звуковая карта, которая поддерживает виртуальный объемный звук формата 7.1 с высокой четкостью 24 бит / 96 Кбит/с. Это создает эффект полного погружения в игровой мир и позволяет услышать большое количество деталей в исходном звуке. Например, геймер сможет сразу определить источник звука, понять, где расположился противник, и моментально отреагировать на его действия.

В G575 Pro установлены 50-миллиметровые динамики со специальной мембраной. Она изготовлена из наномицелия и углеродного волокна с использованием передовых биотехнологий, что позволяет наслаждаться мощным глубоким басом и четким звучанием высоких и средних частот. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах 20 Гц - 20 кГц, чувствительность составляет 105 дБ, а импеданс – 16 Ом.

Bloody G575 Pro

На кабеле расположен удобный контроллер для быстрого управления микрофоном, громкостью и подсветкой. Он оборудован переключателем между двумя режимами – аудио и игровым.

Гарнитура оснащена съемным однонаправленным микрофоном. Он эффективно снижает нежелательные фоновые шумы.

Мягкое регулируемое оголовье с эргономичной системой поддержки «Парящее крыло» равномерно распределяет нагрузку на голову и уши. Благодаря этому девайс не вызывает усталости даже после долгого использования. 3D-амбушюры выполнены из дышащей сетчатой микрофибры: кожа под ними не будет потеть. Модель также оборудована прочным двухметровым плетеным USB-кабелем, который устойчив к спутыванию.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.