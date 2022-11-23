Быстрый отклик и эргономика: новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил линейку мембранных игровых клавиатур эргономичными моделями B135N, B140N, B310N, а также представил игровой набор Bloody B1700, в который входят клавиатура B140N, мышь с RGB подсветкой и портативный коврик. Во всех клавиатурах предусмотрена подсветка Neon, а также полезные для игроков функции: технология Anti-Ghosting, ПО для создания макросов и др. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатуры Bloody B135N, B140N, B310N

Все модели оснащены эффектной подсветкой с гибкой настройкой. Можно включить постоянное свечение или мерцание клавиш, а также выбрать уровень яркости, чтобы визуально оформить игровое пространство по своему вкусу.

Восемь мультимедийных клавиш (комбинации Fn + F1-F8) помогут геймеру максимально комфортно управлять необходимыми функциями, не отвлекаясь от событий в виртуальном пространстве. Например, моментально отключить звук, прибавить или убавить громкость, запускать воспроизведение музыки, переключать треки, ставить на паузу и др. Нажатие Fn+F8 блокирует клавишу Windows, чтобы не допустить случайный вылет из игровой сессии. Также в клавиатурах усилена клавиша «пробел».

Кроме того, новинки дают пользователям возможность создавать собственные макросы с помощью ПО Bloody KeyDominator. Макросы пригодятся, чтобы создавать и использовать любую нужную комбинацию клавиш, например, мгновенно снимать или надевать снаряжение.

Игровые новинки Bloody

Характерная особенность всех моделей – высокая скорость и надежность. Благодаря частоте опроса в 1000 Гц и технологии ультраполлинга клавиатуры обеспечивают сверхбыстрый отклик в 1 мс – любая команда геймера будет выполняться молниеносно. Также присутствует технология Anti-Ghosting, предотвращающая фантомные нажатия. Производитель предусмотрительно снабдил новинки двойной влагозащитой, которая позволяет не бояться прямого контакта со случайно пролитыми напитками. Клавиатуры подключаются к компьютеру через 1,8-метровый USB-кабель и совместимы с ОС Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11.

Девайсы различаются по количеству клавиш: у B135N и B140N их 104, а у B310N – 113. Их больше за счет девяти индивидуально программируемых клавиш, которые можно настроить под персональные запросы. Модели оснащены встроенной памятью, чтобы хранить макросы в самом устройстве.

Эргономичности и прочности клавиатурам B140N и B310N добавляет применение метода двойного литья при изготовлении кейкапов. Это производственный процесс: при нем две пластмассовые части соединяются в единое целое, что обеспечивает долговечность нанесенных символов. Преимущество B135N и B140N – «парящие» клавиши, которые возвышаются над поверхностью корпуса. Такие клавиатуры легко освободить от накопившихся между кнопок крошек и частиц пыли. Модель B310N выделяется среди других удобной подставкой под запястье.

Игровой набор Bloody B1700

В игровой набор входят клавиатура B140N, мышь ES7, а также складной коврик BP-50M.

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Разрешение сенсора мыши настраивается в диапазоне от 1000 до 6000 CPI благодаря пяти уровням регулировки. В частности, более высокий показатель поможет геймеру быстрее реагировать на действия противника в шутерах, а более низкий – точнее прицеливаться. Технологии позволили ускорить время отклика до 1 мс.

Различные функции манипулятора легко настроить с помощью ПО Bloody Esports. Например, можно задать и сохранить в памяти девайса наиболее подходящие для конкретной игры уровень подсветки, разрешение CPI и нужные макросы, которые будут выполняться нажатием на специальную кнопку [M] на корпусе.

Мышь выделяется RGB-подсветкой с 16,8 млн цветов.

Благодаря игровому коврику с гладкой и ровной текстурой мышь скользит с высокой точностью, что поможет геймеру еще быстрее реагировать на события в игре. Подложка изготовлена из гибкого материала и легко скручивается, поэтому ее удобно брать с собой. Защитная строчка по краям коврика гарантирует износоустойчивость и долговечность.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.