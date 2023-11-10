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Кастомизация на максимум: обновленная механическая клавиатура Bloody S98

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил модификацию клавиатуры S98. Главным нововведением стали продвинутые красные свитчи BLMS Plus. Также изменились варианты окраски: модель доступна полностью в черном цвете, либо с красным исполнением некоторых клавиш.

Клавиатура вмещает в себя 98 клавиш, в том числе 10 “Fn+”, а также специальную клавишу Bloody key, предназначенную для управления подсветкой и настройку макропрофилей через сочетание клавиш “Fn” + Bloody Key. В компактном дизайне S98 нашлось место для цифрового блока клавиш – таким образом, функциональность классической клавиатуры сочетается с эффективным использованием пространства.

Частота опроса модели составляет 1000 Гц, что обеспечивает быструю и точную работу с клавиатурой. Этому способствует и скорость отклика – здесь она достигает 1 миллисекунды. Технология Anti-Ghosting предотвращает нежелательные зависания. 4 МБ встроенной памяти могут хранить до 7 видов конфигураций клавиш на разных компьютерах, позволяя реализовать функцию памяти без драйвера.

Главное преимущество S98 – линейные свитчи BLMS RED Plus, отличающиеся плавным и легким нажатием. Длина хода составляет 4 мм, в свитчах задействованы двойные позолоченные крестообразные контакты и торсионная пружина с высокой отдачей. Специальная настройка точки и силы срабатывания обеспечивает впечатляющую скорость и незабываемые ощущения во время игры. Доступна быстрая замена с 3- и 5-контактными переключателями. В комплекте с клавиатурой идут 12 дополнительных свитчей BLMS RED Plus, 9 дополнительных кейкапов, а также извлекатель для клавиш и свитчей.

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Дизайн клавиатуры разработан так, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время игры. Прослойка из силикона вместе со специальными силиконовыми накладками значительно снижают уровень шума от нажатия клавиш, позволяя без помех пользоваться клавиатурой даже ночью и не мешать близким. Предусмотрено множество вариантов кастомизации отдельных элементов. Ножки позволяют устанавливать высоту наклона на 3° или 8°. Съемный 1,8-метровый кабель Type-C размещается в трех разных положениях и не отвлекает от матча. RGB подсветка с 16.8 миллионами цветовых вариантов дает возможность создать свою собственную атмосферу, либо выбрать из 10 эффектов по умолчанию. Переключение между эффектами подсветки производится посредством комбинаций клавиш FN + 0 ~ 9.

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Механическая клавиатура S98 вобрала в себя все лучшие характеристики игрового девайса. Она поможет геймерам реализовать свой индивидуальный стиль игры, сохраняя при этом высокие точность и скорость работы.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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