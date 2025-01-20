Новая игровая гарнитура Bloody G565

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил в России игровую гарнитуру G565. Модель оснащена динамиками, воспроизводящими объемный звук 7.1, и скрытым микрофоном с шумоподавлением. Оголовье наушников имеет двойной металлический каркас, система поддержки «Парящее крыло» обеспечивает комфортную посадку. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Высокоточные 50-мм драйверы и специальная лазерная обработка мембраны создают звук с глубокими басами. Технология виртуального объемного звука 7.1 имитирует эффект присутствия, что помогает погрузиться в игровой мир и легче ориентироваться в виртуальном пространстве: например, определять позицию соперников в шутерах. Динамики воспроизводят звук в частотном диапазоне 20 Гц - 20 кГц, имеют чувствительность 105 дБ и импеданс 16 Ом.

Merlion Новая игровая гарнитура Bloody G565

Другая особеность игровой гарнитуры Bloody G565 — скрытый микрофон. Чувствительный всенаправленный микрофон улавливает голос, а благодаря своей конструкции не мешает во время игры. Технология шумоподавления фильтрует окружающие шумы до 42 дБ, транслируя четкий звук во время разговора. Частотный диапазон микрофона составляет 100 Гц - 10 кГц.

Эргономика G565 позволяет проводить многочасовые сессии в игре. Особенностью гарнитуры является оголовье с двойным металлическим каркасом. Система поддержки «Парящее крыло» распределяет давление наушников с учетом анатомии головы. Угол наклона чаши также регулируется, а 3D-амбушюры имеют эффект памяти.

Модель имеет два варианта расцветки: белый корпус с черными вставками и черный корпус с желтыми элементами. На внешней стороне чаши наушников располагаются рисунок и переливающаяся RGB-подсветка.

Управление гарнитурой осуществляется через специальный контроллер на USB-кабеле. На нем расположены кнопки для включения и выключения микрофона, регулировки громкости, а также включения и отключения подсветки. Длина кабеля – 2 метра.

Новинка доступна для заказа в Merlion.