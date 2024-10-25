Коллаборация Bloody x Savage Impact: игровые коврики BP-45 и SI-45

Bloody, бренд компьютерный периферии для геймеров, представил новый коврик SI-45, а также обновленный вариант коврика BP-45. Новинки стали частью коллаборации Bloody x Savage Impact, в дизайне моделей используются персонажи Proxy Boom и Renegade. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

BP-45 изготовлен из материала, гладкая поверхность которого обеспечивает плавное управление мышью и высокую точность движений в играх. Защитная строчка по краям повышает износостойкость коврика, а специальная нескользящая резиновая основа сохраняет стабильное положение. Коврик можно протирать влажной тканью или салфеткой. Размер модели – 450х400х5 мм.

Merlion Коллаборация Bloody x Savage Impact: игровые коврики BP-45 и SI-45

В SI-45 используется основание SCR. Это более мягкая альтернатива натуральному каучуку, которая обеспечивает амортизацию и защищает от скольжения по поверхности. Прошитые края увеличивают износостойкость и комфортность использования. За ковриком легко ухаживать, достаточно протереть его влажной тканью или салфеткой. Размер SI-45 – 450х400х4 мм.

Новинки доступны для заказа в Merlion.