Разделы

Техника
|

Коллаборация Bloody x Savage Impact: игровые коврики BP-45 и SI-45

Bloody, бренд компьютерный периферии для геймеров, представил новый коврик SI-45, а также обновленный вариант коврика BP-45. Новинки стали частью коллаборации Bloody x Savage Impact, в дизайне моделей используются персонажи Proxy Boom и Renegade. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

BP-45 изготовлен из материала, гладкая поверхность которого обеспечивает плавное управление мышью и высокую точность движений в играх. Защитная строчка по краям повышает износостойкость коврика, а специальная нескользящая резиновая основа сохраняет стабильное положение. Коврик можно протирать влажной тканью или салфеткой. Размер модели – 450х400х5 мм.

1400h892-1.jpg

Merlion
Коллаборация Bloody x Savage Impact: игровые коврики BP-45 и SI-45

В SI-45 используется основание SCR. Это более мягкая альтернатива натуральному каучуку, которая обеспечивает амортизацию и защищает от скольжения по поверхности. Прошитые края увеличивают износостойкость и комфортность использования. За ковриком легко ухаживать, достаточно протереть его влажной тканью или салфеткой. Размер SI-45 – 450х400х4 мм.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Microsoft умолял урезать его зарплату, но ее бесцеремонно повысили сразу на 63%

Программиста оставили без зарплаты за то, что он вычислил в компании менеджера, ворующего деньги

На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов»

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: