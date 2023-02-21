Новая геймерская мышь Bloody R90 Plus

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, объявил о выпуске новой беспроводной мыши R90 Plus. Модель подключается по радиоканалу 2,4 ГГц и обладает высокой скоростью отклика, широким игровым функционалом, надежной конструкцией и интеллектуальной технологией энергосбережения. Манипулятор представлен в корпусе черного цвета, а также в бело-красно-черном оформлении, выполненном в рамках совместной коллекции Bloody x Naraka. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Разработчики установили в манипуляторе обновленный игровой оптический сенсор PixArt BC3332-S, который позволяет исключить сбои и избежать случайных нажатий. Пятиуровневое регулируемое разрешение от 100 до 5000 CPI поможет идеально настроить мышь под различные игровые сценарии. Высокая скорость отклика в 1 мс и частота опроса в 125~500 Гц обеспечивает геймерам плавные, точные и хорошо контролируемые движения курсора в игре.

Внушительный параметр ускорения в 25 G отвечает за своевременную и точную реакцию курсора на резкие и быстрые движения манипулятора. Настраиваемая частота кадров (FPS) и высокая скорость отслеживания 150 ips делают эту новинку подходящей для использования в шутерах.

Bloody R90 Plus

Корпус Bloody R90 Plus сконструирован под правую руку и оборудован восемью программируемыми кнопками. С помощью фирменного софта Bloody можно записывать необходимые геймеру макросы и активировать их в один клик. Кроме того, манипулятор дает возможность реализовать сразу несколько команд нажатием на одну кнопку, например, осуществлять выстрел, произносить заклинание, выполнять избранные действия или запускать автоматическое циклическое выполнение команды.

Фирменный софт также открывает доступ к уникальной инновационной системе Ultra Core 3&4. Она предлагает геймерам на выбор четыре уровня настройки мыши: Low, High, Ultra и Extreme. Они подойдут для разных игровых жанров — многопользовательских сетевых симуляторов и стратегий, RPG и многих других. Специально для поклонников шутеров в новинке предусмотрены шесть снайперских режимов и быстрое переключение между ними. Например, нажатием на одну кнопку можно совершать одиночные, двойные или тройные выстрелы или оперативно понижать показатель CPI, чтобы точнее прицеливаться. Ultra Core 3&4 также позволяет настроить софт по пяти разным показателям как перед началом геймплея, так и во время него. Это пригодится для улучшения характеристик стрельбы.

Беспроводная мышь подключается к ПК по радиоканалу 2,4 ГГц. Он отвечает за стабильную и высокоскоростную передачу данных с экстремально низкой задержкой. Модель поставляется вместе с док-станцией, которая уменьшает расстояния до ресивера и предотвращает возникновение помех. Эксклюзивная технология Wireless Guard 5 надежно защищает сигнал передачи данных. Для удобного хранения ресивера в мышке есть встроенный отсек со съемной магнитной крышкой.

В модель установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 500 мАч. Мышь может работать до 60 часов благодаря интеллектуальной технологии энергосбережения и специальному переключателю питания. Модель автоматически переходит в режим экономии энергии через 10 секунд, если не нажимать кнопки 1/N/3.

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Высокоточное колесо прокрутки обладает ресурсом в более чем 500 тыс. оборотов. Микропереключатели рассчитаны на более чем 20 млн нажатий. Производитель снабдил новинку износостойкими металлическими ножками X'Glide. Они устраняют трение практически на любой поверхности.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 году в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

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Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов.