Новые мыши Bloody W72 Ultra и W72 Ultra Pixels

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые мыши W72 Ultra и W72 Ultra Pixels. Характеристики W72 Ultra Pixels идентичны W72 Ultra, главное отличие – в дизайне. Модель Pixels получила рисунок с узнаваемыми элементами классических пиксельных игр. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Сенсор Alpha 20K обеспечивает разрешение 50 - 20000 CPI, скорость отслеживания 350 ips и ускорение 40 g. Частота опроса настраивается в диапазоне от 125 Гц до 2000 Гц, а время отклика составляет 1 мс.

Помимо частоты опроса предусмотрены настройки высоты отрыва LOD. Можно выбрать одно из двух значений чувствительности, либо поставить свое. Девять программируемых кнопок и семь предустановленных режимов игры позволяют адаптировать мышь под разные жанры игр и задачи. Кнопки выдерживают более 30 млн нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов. Встроенная память на 4 МБ сохранит до 120 тыс. пользовательских макросов.

Merlion Новые мыши Bloody W72 Ultra и W72 Ultra Pixels

Для подключения предусмотрен 1,8-метровый кабель. Тефлоновые ножки предотвращают скольжение, также в комплекте идут созданные специально на заказ противоскользящие наклейки. W72 Ultra весит 62 г, W72 Ultra Pixels – 64 г. Также корпус W72 Ultra Pixels украшен пиксель-артом с узнаваемыми игровыми элементами.

Новинки доступны для заказа в Merlion.