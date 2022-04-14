Caviar превратил Huawei P50 Pro в шоколад «Аленка» и конфету «Белый кролик»

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar отдал дань уважения дружбе России с Китаем новой коллекцией – модификацией премиального китайского смартфона Huawei P50 Pro в стиле шоколада «Аленка» и конфет «Белый кролик». Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Отношения Китая и России можно охарактеризовать как прочные, продуктивные и перспективные. Две мировые державы плотно сотрудничают в суровых условиях современной экономической ситуации. У стран много общего, в том числе любовь к сладостям.

Молочные конфеты «Белый кролик» давно стали визитной карточкой Китая во всем мире. Этой конфете, придуманной в Шанхае в 1943 г., посвящен один из дизайнов «сладкой» коллекции. Второй дизайн выполнен в стиле знакового лакомства российского производства – шоколаду «Аленка». «Аленка» была выбрана не просто так – китайские партнеры и клиенты Caviar назвали ее самым узнаваемым российским продуктом.

Коллекционные модели посвящены самым популярным сладостям Китая и России и призваны запечатлеть в истории дружбу двух государств.

Люксовые дизайны выполнены на базе смартфона китайского производства – Huawei P50 Pro. В модификации использованы ювелирные и высокотехнологичные материалы, а над созданием дизайна трудились лучшие художники и инженеры Caviar.

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Первый дизайн посвящен шоколаду «Аленка» и имеет схожее название с любимым как в России, так и в Китае лакомством. Дизайн представляет собой плитку шоколада, с которой сняли часть обертки: так и хочется откусить! Корпус смартфона выполнен из сбалансированной комбинации кожи теленка тонкой выделки насыщенного шоколадного цвета с имитацией текстуры шоколадной плитки и ударопрочного титана с лазерной гравировкой. Ювелиры Caviar воссоздали изображение той самой «Аленки», создавая впечатления настоящей обертки культовой шоколадки.

Кастомизированный Huawei «Белый кролик» выполнен в стиле обертки конфеты, знакомой едва ли не каждому жителю Китая. Корпус модифицированного Huawei P50 Pro в переосмыслении Caviar выполнен целиком из 22-каратного серебра. Поверх металла нанесен ослепительно белый цвет, который вторит упаковке конфет. Модель обильно украшена драгоценными камнями: в серебряную основу инкрустированы множество драгоценных камней – 90 рубинов и 168 сапфиров. Фирменный персонаж с упаковки китайского лакомства – тот самый белый кролик – занимает центральную часть на задней крышке смартфона.

Модифицированные модели уже доступны к заказу на российском и китайском сайтах Caviar. Стоимость модели «Аленка» составляет 469 тыс. руб., а модели «Белый кролик» – 699 тыс. руб.