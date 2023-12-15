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Столичная компания поставила роботов-бариста в ОАЭ

Московское предприятие начало экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они готовят кофе без участия человека, принимают заказы и оплату. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Московские промышленные производства разрабатывают инновационные устройства и наращивают объемы выпуска продукции. Благодаря созданным условиям в городе промышленники имеют возможность расти и увеличивать продажи. Например, столичная компания FIBBEE начала поставки роботов-бариста собственной разработки и производства в Объединенные Арабские Эмираты. Роботы готовят кофе и полностью автоматизированы. Экспортировано товара на сумму более 13 млн руб.», — сказал Владислав Овчинский.

Во время работы робота-бариста нет необходимости в постоянном присутствии персонала. С помощью робототехники и искусственного интеллекта происходит процесс контроля приготовления каждой чашки кофе, во время работы параметры автоматически корректируются. Бариста принимают заказы и оплату, после чего готовят напитки. Пользователь может разместить заказ удаленно через мобильное приложение или через специальный экран. У каждого напитка можно выбрать крепость, основу из 10 видов молока и сиропов. Робот готовит более 100 чашек в час. За работой умных роботизированных кофеен круглосуточно в режиме онлайн следят операторы.

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Московское предприятие начало экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты

«Наша компания стремится постоянно расширять базу клиентов и рынок продаж. С 2018 г. более ста тысяч уникальных пользователей разместили заказ на кофе в наших умных кофейнях. В начале 2023-го мы начали поставки роботов-бариста в ОАЭ. К уже действующей собственной сети робокофеен в Москве и Санкт-Петербурге мы добавили первые локации в Дубае. Все решения, включая молочную и сиропные системы, роботов-манипуляторов, диспенсеры стаканов и систему выдачи готовых напитков, а также весь программный код разработала наша команда штатных инженеров и программистов», — сказал основатель и генеральный директор компании Хвастунов Александр.

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Цифровизация

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

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